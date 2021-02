A co to jest, przepraszam, jakieś przesłuchanie?

Ach, do tego pijesz. Zgadzam się być szczerym.

Chodzą słuchy, że punk umarł i nie żyje. To prawda czy fałsz?

To chyba zasłyszane z piosenki zespołu Crass. Brytyjczycy rzeczywiście śpiewali, że punk jest martwy. Ale mieli raczej na myśli komercjalizację tej muzyki. Ona nie umarła, tylko stała się towarem. A poza tym punk rock czy hardcore punk żyją, funkcjonują i mają się bardzo dobrze. Tylko są dość głęboko schowane przed informacyjnym mainstreamem.

Pewnie nakłamałem, ale nie aż tak bardzo, żebym się tego wstydził, szczególnie po latach. Kłamstwa są obecne w naszym życiu. Kłamstwa, kłamstewka, niedomówienia, półprawdy. Ale to są rzeczy absolutnie naturalne i zupełnie niegroźne. Kłamstwo w ustach ludzi, którzy chcą decydować o naszym życiu, jest groźne.

To nie było kłamstwo, tylko kpiny. Raczej wystawienie pani dziennikarki do wiatru, żeby obnażyć jej ignorancję. To była zupełnie inna sytuacja.