Organizowane przez Instytut Kościuszki Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa to jedna z wiodących konferencji poświęconych tematyce cyberbezpieczeństwa w Europie. W tym roku wydarzenie odbędzie się po raz szósty, dokładnie w tym samym terminie, w którym debiutowało w 2015 roku. “Przeszliśmy długą drogę od relatywnie niewielkiego, kameralnego spotkania do trzydniowego wydarzenia o globalnym znaczeniu, skupiającego uwagę naukowców, przedstawicieli rządów, instytucji międzynarodowych i kluczowych branż biznesu. Na tle innych konferencji o podobnej tematyce, CYBERSEC wyróżnia strategiczne podejście do cyberbezpieczeństwa, jako podstawy dalszego cyfrowego rozwoju. W tym roku, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników, wydarzenie odbędzie się w całości online, a wiele tematów poświęcimy zależności społeczeństw i gospodarek od technologii i rozwiązań cyfrowych, co pandemia COVID-19 znacznie przyspieszyła” – powiedziała Izabela Albrycht, Prezes Instytutu Kościuszki.

Pandemia koronawirusa jeszcze wyraźniej pokazuje jasne oraz ciemne strony cyfrowej transformacji, a także konieczność współpracy w budowaniu bezpiecznej cyberprzestrzeni. “W tym świetle tegoroczny CYBERSEC odbędzie się pod hasłem “Together Against Adversarial Internet”. Chociaż głównym celem technologii jest przynoszenie korzyści społeczeństwom, często umożliwia ona osobom czy podmiotom o złych zamiarach działania przynoszące szkody i stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i ekonomicznego. Tak zwanych złośliwych aktorów i autorytarne metody wykorzystania technologii cyfrowych może powstrzymać tylko sojusz podobnie myślących partnerów oraz tworzenie i wdrażanie technologii, z poszanowaniem paradygmatu bezpieczeństwa i prywatności” – dodała Izabela Albrycht, wskazując na potrzebę budowania partnerstwa z krajami demokratycznymi w zakresie zarządzania Internetem oraz rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii.

Analogicznie do poprzednich edycji forum, CYBERSEC Global 2020 będzie się składał z czterech ścieżek tematycznych: Państwo, Przyszłość, Biznes, Obronność, a każda z nich podejmie problematykę zagrożeń z innej perspektywy. „Na nasz apel o potrzebie wspólnych wysiłków na rzecz budowy bezpiecznej cyberprzestrzeni w czasie pandemii odpowiedzieli najważniejsi decydenci polityczni i twórcy technologii. Dlatego lista tegorocznych prelegentów CYBERSEC Global 2020 jest imponująca i obejmuje ekspertów z całego świata” – mówi Izabela Albrycht. Wśród potwierdzonych mówców znajdują się między innymi: Margrethe Vestager (Wiceprzewodnicząca Wykonawcza Komisji Europejskiej), Mircea Geoană (Zastępca Sekretarza Generalnego NATO), Jaroslav Nad' (Minister Obrony Republiki Słowackiej), Sir Julian King (Komisarz ds. unii bezpieczeństwa w latach 2016-2019), Tobias Feakin (ambasador ds. cyberbezpieczeństwa i technologii kluczowych Australii, Flavio Aggio (główny specjalista ds. bezpieczeństwa informacji Światowej Organizacji Zdrowia), Samir Saran (prezes indyjskiej Observer Research Foundation) i wielu innych.

Dzięki wsparciu partnerów, konferencja będzie otwarta i bezpłatna dla wszystkich zainteresowanych tematyką cyberbezpieczeństwa. Więcej informacji na temat CYBERSEC Global 2020 oraz formularz do rejestracji na konferencję znajdują się na stronie internetowej https://cybersecforum.eu/