Tegoroczny raport „Krakow IT Market Report” został opracowany przez firmę konsultingową MOTIFE oraz stowarzyszenie ASPIRE zrzeszające firmy z sektora biznesowo-technologicznego w Krakowie.

Wśród głównych wniosków raportu znalazło się stwierdzenie, że stolica Małopolski stała się lokalizacją o strategicznym znaczeniu dla globalnych firm, które przyciąga aktualna sytuacja na rynku IT oraz świetne kwalifikacje prawie 50 tysięcy specjalistów ds. IT.

Dynamiczny rozwój pomimo pandemii wspierany jest przez rozbudowany ekosystem firm i instytucji funkcjonujących w mieście.

Krakowski rynek IT – wskazuje raport - cechuje się różnorodnością branż, jednak autorzy odnotowali dużą koncentrację firm z sektorów innowacji finansowych fintech, aplikacji dla przedsiębiorstw oraz rozwiązań sieciowych.

Według przedstawionych danych, co roku w Krakowie otwiera swoje oddziały przynajmniej 10 nowych graczy z branży IT, przy czym większość firm w 2020 r. należała do sektora fintech.

„Dzięki wysokim kwalifikacjom pracowników oraz relatywnie konkurencyjnym wynagrodzeniom, Kraków daje zagranicznym firmom ogromny potencjał szybkiego powiększania zespołów IT” - wskazują autorzy raportu.

Michał Piątkowski, założyciel i prezes MOTIFE wskazał, że krakowski rynek IT odnotowuje co roku wzrost o ponad 10 proc.

Zdaniem sekretarza generalnego stowarzyszenia ASPIRE Andrew Hallama tym, co wyróżnia Kraków, jest fakt, że tutejszy rynek napędzają firmy międzynarodowe, zatrudniające łącznie ponad 100 tysięcy osób w usługach biznesowych i centrach technologicznych w całym mieście.

„Taka skala daje prawdziwy rozmach i powoduje powstanie środowiska rozwijającego się dynamicznie i w ogromnym tempie, a także przyciąga jak magnes zarówno innowacje, jak i utalentowanych specjalistów” - ocenił Hallam.