5-kubitowy komputer został stworzony po to, „aby uczyć się, jak zbudować komputer kwantowy, jak go programować i jak go obsługiwać w przyszłości” – skonentował Pekka Pursula, menedżer z VTT Technical Research Centre. Urządzenie to efekt wspólnych prac VTT oraz firmy zajmującej się sprzętem kwantowym IQM Finland Oy.

„5-kubitowy komputer ma relatywnie niską moc obliczeniową i nie jest wystarczająco dobry, aby rozwiązać problemy praktyczne” – wyjaśnił Pursula. Badacze planują zbudować komputer o o mocy 50 kubitów do 2024 roku, który mógłby być wykorzystywany do takich zastosowań, jak modelowanie wirusów i leków, projektowanie materiałów, z którymi dzisiejsza technologia nie mogłaby sobie poradzić.

„Udało nam się pokazać, że procesor kwantowy rzeczywiście wykonuje kwantowe operacje i jesteśmy w stanie tworzyć kontrolowane stany kwantowe” – powiedział Pekka Pursula.

Tym, co jest wyzwaniem dla badaczy w tym obszarze na całym świecie, jest skalowalność i poprawa spójności. Chodzi o utrzymanie kubitów w stanie kwantowym, dzięki czemu do obliczeń nie wkradałyby się błędy.