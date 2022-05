AGI to sztuczna inteligencja, która ma zdolności umysłowe zbliżone do człowieka albo nawet przewyższające ludzkie, czyli jej zdolności nie są ograniczone do wąskiej specjalizacji (jak gra w szachy czy rozwiązywanie jakiegokolwiek innego praktycznego problemu).

Zdaniem Nando de Freitasa, głównego badacza w należącej do Google’a spółce DeepMind, „gra jest skończona” i tak samo jak jesteśmy w stanie skalować AI, tak samo zbliżymy się do AGI. Innego zdania jest felietonista TheNextWeb Tristan Greene, którego zdaniem w perspektywie naszego życia nie mamy szans na stworzenie generalnej sztucznej inteligencji.

Samoświadoma sztuczna inteligencja

Nie tylko Freitas jest silnym optymistą. Główny badacz OpenAI Ilya Sutskever przekonuje nawet, że „możliwe, iż dzisiejsze duże sieci neuronowe wykazują niewielką świadomość”.

DeepMind nie posunął się jeszcze tak daleko, by określić swój multimodalny system sztucznej inteligencji Gato jako AGI, ale zdaniem portalu Futurism wydaje się to być w kontekście słów Freitasa kwestią czasu.

Elon Musk powiedział, że wynalezienie AGI jest również celem Tesli. Nowy poziom sztucznej inteligencji ma być kluczowy dla rozwoju humanoidalnych robotów tej firmy.