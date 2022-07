Oficjalną przyczyną wyłączenia fabryk były awarie lub wcześniej zaplanowane rutynowe prace konserwacyjne . Nieoficjalnie wiadomo jednak, że Chiny od dłuższego czasu borykają się z niedoborami energii. Skutkiem tego jest ograniczenie produkcji przemysłowej i czasowe zamykanie niektórych przedsiębiorstw.

Obecnie na chińskim rynku panuje „skrajny niedobór dostaw” polikrzemu. Oczekuje się, że lipcowa produkcja tego kryształu w Państwie Środka spadnie w stosunku do czerwca o 3 200 ton i wyniesie około 58 000 ton.

Chiński paradoks

Sam polikrzem nie jest drogi w produkcji. Według informacji podanych w środę przez Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Krzemowego, średni koszt najdroższego gatunku wzrósł w środę o 1,9 proc. do 291,6 juanów (43,50 USD) za kilogram i jest to najwyższa kwota od końca 2011 roku.

Wzrost ceny polikrystalicznego krzemu podnosi koszty produkcji paneli słonecznych, obniżając przy tym zyski głównych jego producentów. A to prowadzi do anulowania lub opóźnień niektórych projektów fotowoltaicznych w Chinach.

Mimo wszystko producenci polikrzemu mogą być zadowoleni z tej sytuacji. Akcje czołowego producenta spółki Tongwei na giełdzie w Szanghaju osiągnęły we wtorek rekordową wartość. Od początku roku ich wycena wzrosła o 45 proc. Akcje drugiego co do wielkości producenta, GCL Technology Holdings z Hongkongu, były ostatnio notowane na najwyższym poziomie od 2011 roku.

Oczekuje się, że ceny będą jeszcze rosły przez najbliższe 2-4 tygodnie po czym w sierpniu ponownie zaczną spadać. Wówczas ponownie uruchomiona produkcja przywróci równowagę na rynku, podało Stowarzyszenie.

Polikrzem jest wykorzystywany bezpośrednio do produkcji paneli fotowoltaicznych oraz jako surowiec do produkcji krzemu monokrystalicznego. Polikrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne produkowane są z płytek pojedynczych kryształów krzemu. Połączenie ich w duże panele powoduje, że elektrony mają ograniczoną możliwość przemieszczania się, co przekłada się na zmniejszenie wydajność tych urządzeń w porównaniu do paneli monokrystalicznych.