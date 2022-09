Rynek półprzewodników jest obecnie kluczowym segmentem światowej gospodarki , bo czipy wchodzą w skład wszystkich urządzeń elektronicznych – smartfonów, komputerów, samochodów, konsoli do gier itd. Największym producentem układów scalonych na świecie jest Tajwan. Według raportu Stowarzyszenia Przemysłu Półprzewodnikowego z końca 2020 r. odpowiada on za 22 proc. globalnej podaży czipów. W USA powstaje 12 proc. światowej produkcji, a w Chinach 15 proc. Waszyngton chce te proporcje odwrócić. Czipy, których eksportu do ChRL zakazano, są wykorzystywane do przyspieszenia procesów uczenia maszynowego. Ma to zastosowanie przy rozpoznawaniu obrazów i dźwięków, co jest przydatne w aplikacjach konsumenckich, ale może być użyte też do celów wojskowych i wywiadowczych.