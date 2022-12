OpenAI Inc. to nonprofitowa odnoga założonej przez m.in. Elona Muska i Polaka Wojciecha Zarembę firmy OpenAI. W ostatnich dniach zrobiło się o niej wyjątkowo głośno za sprawą słynnego już chatbota.

Czasy robią się dziwne

Wypróbować nowinkę technologiczną może każdy i każda – wystarczy zalogować się na stronie chat.openai.com. Póki co językiem komunikacji z chatbotem jest angielski, ale jeśli poprosimy go, by napisał dla nas coś po polsku – zrobi to. Możemy zadawać mu pytania z wiedzy ogólnej, prosić o proste wyjaśnienie jakichś złożonych, naukowych zagadnień, albo... zlecić mu napisanie za nas eseju na zaliczenie zajęć. Oczywiście – rodzi to uzasadnione obawy, że studenci będą stosowali technologię do oszustw. Nie tylko jednak oni mają taką możliwość – chatbot jest w stanie wymyślić temat eseju, sam go napisać, a następnie ocenić. Czyżby nauczyciele akademiccy nie byli już do niczego potrzebni?

Nie tylko nauczyciele zresztą – sądząc po coraz szybszym tempie rozwoju technologii opartych o sztuczną inteligencję, możemy się spodziewać, że w niedługim czasie zastąpi ona: poetów, dziennikarki, publicystów, powieściopisarki, dramatopisarzy, specjalistki ds. public relations, social media masterów i wykonawczynie wielu innych zawodów. Jak zauważył jeden z użytkowników Twittera, czasy robią się dziwne:

Sztuczna inteligencja pisze dla/za nas wiersz

Redakcja Forsal.pl postanowiła zaprzyjaźnić się z technologią, która za moment wyśle nas wszystkich na zieloną trawkę. Poprosiliśmy chatbot OpenAI o napisanie dla nas (za nas?) wiersza o dziennikarstwie internetowym. Oto, co stworzyła:

In the world of internet journalism,

The news is always at our fingertips.

With just a click, we have access

To stories from all around the world.

The web is teeming with information,

A never-ending stream of data.

Journalists work tirelessly,

To bring us the latest news.

They uncover the truth,

And shed light on the dark.

Their words are a beacon,

In a sea of confusion and lies.

The internet has opened up new horizons,

For journalists to explore.

No longer bound by geography,

They can report on anything, anywhere.

Their voices are powerful,

And their words can make a difference.

In the world of internet journalism,

They are the ones who keep us informed.

Odkrywamy prawdę, rzucamy światło na ciemność, nasze słowa są potężne i mogą wiele zmienić? Dziękujemy ci, chatbocie OpenAI, za tę opinię. Choć w świetle powyższych informacji jest ona mało krzepiąca...

