Historycznym wydarzeniem było już samo wystrzelenie rakiety LauncherOne ze Spaceport Cornwall w południowo-zachodniej Anglii, bo po raz pierwszy rakieta kosmiczna została wystrzelona z terytorium Europy Zachodniej. Wyniesienia rakiety dokonał przystosowany do tego dawny pasażerski samolot Boeing 747, nazwany Cosmic Girl, zaś LauncherOne miała na niskiej orbicie umieścić dziewięć niewielkich satelitów. Jednak krótko po tym, jak rakieta na wysokości ponad 10 tys. metrów odłączyła się od samolotu, firma Virgin Orbit poinformowała o "anomalii", z powodu której nie udało się tego dokonać.

Jak poinformowała w czwartek Virgin Orbit, pierwsza część misji przebiegła zgodnie z planem - po odłączeniu się od Cosmic Girl rakieta leciała dalej i osiągnęła przestrzeń kosmiczną, na zakładanej wysokości jej dolny stopień oddzielił się od górnego (LauncherOne był rakietą dwustopniową), a zapłon górnego stopnia nastąpił prawidłowo. Jednak później, na wysokości ok. 180 km doszło do przedwczesnego wyłączenia, w efekcie czego górny stopień nie osiągnął zakładanej orbity, co zakończyło misję. Części rakiety i wynoszone przez nią satelity spadły z powrotem na Ziemię.

Firma oświadczyła, że ma nadzieję, iż jeszcze w tym roku podejmie kolejną próbę wystrzelenia rakiety ze Spaceport Cornwall. Port kosmiczny w Kornwalii jest pierwszym, który otrzymał licencję w Wielkiej Brytanii, ale w najbliższych latach może powstać ich więcej, ponieważ wzrasta popyt ze strony przedsiębiorstw na wystrzeliwanie małych satelitów. Wstępnie w tym kraju wytypowano siedem miejsc, w których mogłyby one powstać.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)