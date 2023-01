Na początku listopada lekarze jednego z większych polskich szpitali nie mogli wystawiać skierowań na badania , recept, nie widzieli też wyników badań pacjentów. Placówka została zhakowana. Dyrekcja podjęła decyzję o zawieszeniu całego systemu, tak aby chronić dane pacjentów. - W efekcie wszyscy musieli przejść na system papierowy, co blokowało część pracy szpitala - mówi Adam Czerwiński, rzecznik Instytutu Centrum Matki Polki. Wysłać kogoś z listą zleconych badań było możliwe, trudniej odczytać wyniki. Zwykle są wpisywane do systemu, a lekarz po chwili widzi je w swoim komputerze. W przypadku diagnostyki obrazowej analogowo trzeba było sięgnąć po płyty CD, jednak nie wszystkie komputery mają odpowiednie wejście. Szpital - po ataku - zdecydował się na zbudowanie nowej sieci, co potrwało kilka tygodni. W tym czasie planowe hospitalizacje były przesuwane. - Porodów i innych nagłych sytuacji oczywiście nie mogliśmy odłożyć - dodaje Czerwiński.