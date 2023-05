Jedno z nich powstało we współpracy z krakowską Akademią Górniczo – Hutniczą. Uczelnia była szeroko reprezentowana przez ekspertów z wielu dziedzin, wykładowców uczelni. Pomiędzy debatami i panelami, w których brali oni udział, pojawiali się w studio, aby komentować kongresowe wydarzenia oraz udzielać wywiadów. Studio to było znakomicie wyposażone dzięki współpracy z Sony Polska. Operatorzy mieli okazję przetestować kamery Sony FX30 oraz aparat Sony α7 IV.

Kamera Sony FX30 jest kamerą z serii Cinema Line. Kompaktową kamerą kinową 4K super 35. Jest wyposażona w przetwornik obrazu CMOS Exmor R™ APS-C o rozdzielczości 20.1 megapiksela. Ważne, szczególnie w pracy takiego mobilnego studia kongresowego było to, że ma dwie bazowe czułości ISO (800/2500) co zapewnia wysoką czułość, niski poziom zakłóceń. W studio były wykorzystywane dwie kamery FX30 wraz ze zmiennoogniskowymi obiektywami FE 24-105mm F4 G OSS. Obiektywy z mocowaniem E inżynierowie Sony specjalnie projektują, aby były dobre do zastosowań fotograficznych oraz kręcenia filmów. Dość uniwersalny zakres ogniskowych, od 24 mm, czyli szerokiego kąta po 105, czyli przyzwoite tele sprawdził się w pracy w niedużym studio. Operatorzy zwrócili jednak uwagę, że w codziennej pracy ten zakres ogniskowych mógłby okazać się niewystarczający.

Trzecim urządzeniem, którym rejestrowane były wywiady w studio, był aparat Sony α7 IV. Dzięki wieloletnim doświadczeniom, unikalnym technologiom i rozwiązaniom japońskiego producenta aparaty z serii α z powodzeniem mogą być i są wykorzystywane jako kamery. Sony α7 IV jest wyposażony w matrycę o rozdzielczości 33 megapikseli i procesor BIONZ XR. Połączenie tych dwóch podzespołów zapewnia wysoką jakość obrazu i szeroki zakres czułości ISO, rozszerzalny do ISO 50–204 800. Warto zwrócić uwagę, że ten hybrydowy aparat ma wiele funkcji z profesjonalnych kamer filmowych z rodziny Cinema Line. Między innymi jest to system S-Cinetone™, nadający obrazowi bogaty, kinematograficzny wygląd. Aparat wyposażony był w obiektyw FE 24–70 mm F2.8 GM. Linia G Master to obiektywy gwarantujące dużą rozdzielczość oraz doskonały efekt bokeh.

- Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach jest ważnym wydarzeniem i zależynam na jego dobrej audiowizualnej obsłudze. System Sony jest nam znany, ponieważ na co dzień pracujemy na kamerach HXR-NX5R. Nasza praca ma charakter reportażowy i nie zawsze możemy liczyć na dobre oświetlenie. Niestety w takich warunkach mały sensor z modelu NX5R nie zawsze się sprawdza. Tym chętniej skorzystaliśmy z możliwości przetestowania modelu FX30 oraz α7 IV i muszę przyznać, że jakość „obrazka” z tych kamer była powalająca. Większy sensor, nowsza architektura oraz kodeki pozwalały na swobodną obróbkę zarejestrowanego materiału. Edycja tych treści nie stwarzała problemów nawet jeśli oświetlenie nie było idealne – mówi Maciej Kwietniewski, operator audio/video w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Kamera FX30 umożliwia nagrywanie z użyciem krzywych logarytmicznych (Log). Tryby Cine El, Cine El Quick i Flexible ISO pozwalają na wybór krzywej gamma S-Log3, zwiększa to elastyczność podczas korekty barw. We wszystkich tych trzech trybach można sprawdzać końcowy wygląd obrazu, wykorzystując wybraną przez siebie tabelę LUT. Zaś korpus Sony α7 IV obsługuje 10-bitowe próbkowanie koloru 4:2:2, pozwala to uzyskać naturalne przejścia tonalne. Wydajną edycji nagranego materiału zapewniono dzięki obsłudze wewnątrzklatkowego kodowania XAVC S-I. Jest też kodowanie XAVC HS, zwiększające dwukrotnie skuteczność kompresji. Wyżej wymienione cechy znacznie ułatwiały postprodukcję nagranych wywiadów i komentarzy.

Podsumowując pracę w studio video Dziennika Gazety Prawnej i Akademii Górniczo – Hutniczej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach można powiedzieć, że opisany powyżej zestaw sprzętowy spełnił nasze oczekiwania. Wysoko oceniamy jakość nagranych materiałów oraz szeroką możliwość ich edycji. Dzięki testom, do których sprzęt wypożyczyła nam firma Sony, mogliśmy dookreślić nasze potrzeby jeśli chodzi o kamery, ewentualnie aparaty hybrydowe oraz najbardziej pasujące do naszej pracy obiektywy.