CYBERSEC FORUM/EXPO 2023 to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie dotyczące cyberbezpieczeństwa w Europie. Od 2015 roku CYBERSEC zapewnia przestrzeń do wymiany poglądów, dyskusji i prezentacji dotyczących największych wyzwań stojących nie tylko przed społeczeństwem, ale i światem wirtualnym. CYBERSEC to nie tylko FORUM – to również jedna z największych przestrzeni EXPO, która stwarza możliwość do rozwijania kontaktów biznesowych kluczowym przedsiębiorcom z Polski i całego świata, a także jest szansą na zaprezentowanie swoich innowacyjnych produktów i usług.

Prelekcje w czasie CYBERSEC 2023

17. edycja CYBERSEC FORUM/EXPO odbędzie się pod hasłem przewodnim PARTNERSHIPS FOR CYBER RESILIENCE. To kontynuacja zeszłorocznych rozważań na temat działania w jedności w celu zachowania cyberbezpieczeństwa oraz skupienia się na budowaniu cyberodporności - niezwykle kluczowej w czasach niepokoju i niepewności, w jakich przyszło nam funkcjonować.

Wydarzenie organizowane jest w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. 21 i 22 czerwca budynek wypełnią specjaliści, którzy będą kontynuować rozważania związane z utrzymaniem cyberbezpieczeństwa w Europie – zwłaszcza w obliczu wydarzeń w Ukrainie.

Wśród prelegentów w Katowicach pojawią się m.in. Minister Mariusz Błaszczak, Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński, Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Stanisław Żaryn czy Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Obrony Narodowej Michał Wiśniewski. Ponadto pojawią się przedstawiciele partnerów biznesowych, z takich firm jak PKN Orlen, Intel, czy Alior Bank.

CYBERSEC 2023 rozpocznie się o godz. 10:00 od inauguracji przez Prezes Instytutu Kościuszki Mariettę Gieroń oraz Dyrektor Programową Ewelinę Kasprzyk. Następnie na scenie pojawią się międzynarodowi eksperci, którzy wygłoszą prelekcje i rozpoczną dyskusje. W pierwszej kolejności na scenie pojawią się Jakob Bund z niemieckiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa i profesor Paul Timmers z Uniwersytetu Oxford, którzy przybliżą temat odpowiedzialności w cyberprzestrzeni i przekazywania zaufanych informacji.

CYBERSEC 2023 to również EXPO i inne wydarzenia

Dyskusje i prelekcje podczas CYBERSEC 2023 to tylko część całego programu. Równolegle odbywa się bowiem szereg wydarzeń towarzyszących. Strefa EXPO to unikalna szansa na zaprezentowanie swoich rozwiązań cyberbezpieczeństwa dla zewnętrznych wystawców. W poprzednich edycjach swoje rozwiązania prezentowały między innymi firmy Google, Microsoft, Cisco, NASK, Comarch czy Allegro.

Jednym z wydarzeń towarzyszących konferencji CYBERSEC 2023 jest Admin Days – cykl szkoleń, którego organizatorami są Władcy Sieci oraz Axence. Uczestnicy pod okiem Piotra Wojtasika, Pawła Maziarza i Grzegorza Tworka będą mogli wymienić się doświadczeniem z innymi specjalistami, poznać dobre praktyki i nowe narzędzia, a nawet wziąć udział w konkursach z nagrodami.

W tym samym czasie realizowana będzie także kolejna edycja ECSO Cyber Investor Days. To z kolei okazja dla start-upów do prezentacji swoich pomysłów i nawiązania współpracy z potencjalnymi inwestorami. Podczas wydarzenia jury wyłoni dwa start-upy, które zostaną nominowane do europejskiego konkursu ECSO STARtup Award.

CYBERSEC 2023 – studenci i wybrane grupy wchodzą za darmo

Zainteresowani konferencją CYBERSEC 2023 mogą kupić bilety na stronie wydarzenia. Studenci, przedstawiciele mediów oraz organizacji administracji publicznej, służb mundurowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i sektora naukowego mogą liczyć na darmowy wstęp. W tym celu niezbędna jest wcześniejsza rejestracja za pośrednictwem specjalnego formularza.