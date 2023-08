Patent ten jest uniwersalnym narzędziem, które nie tylko przyspiesza pracę w wielu zawodach, lecz również wywołuje niepokój oraz obawy etyczne. Warto zatem dokładniej zastanowić się nad tym, jak ta technologia wpływa na różne dziedziny życia. Czy powinniśmy się jej obawiać?

Rewolucja w generowaniu treści

Podobnie jak ludzki umysł, technologia kryjąca się za Gen AI opiera się na sieciach neuronowych. Przetwarzając setki tysięcy informacji, model generatywny wydobywa ukryte wzorce danych treningowych, np. zbiór fotografii lub nagrań dźwiękowych, aby na ich podstawie tworzyć nowe, unikalne treści.

W praktyce, algorytmy umożliwiające ten proces analizują wystarczająco wiele danych, żeby z biegiem czasu nauczyć się wykrywać występujące schematy. Podczas procesu uczenia model systematycznie rozwija swoje umiejętności, co prowadzi do kreowania autentycznych i treści, które przypominają wytworzone przez człowieka. Dzięki temu sztuczna inteligencja potrafi wytwarzać materiały, które nie tylko przekonują autentycznością, ale także zaskakują stopniem podobieństwa do ludzkich twórczości.

Wyzwania etyczne

Wprowadzenie nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, niesie za sobą istotne wyzwania, które wymagają uwagi i odpowiednich regulacji.

Fake newsy

Fake newsy, czyli fałszywe informacje, stały się plagą dzisiejszego cyfrowego świata. Wykorzystując potencjał Gen AI do szybkiego generowania treści, oszuści szerzą dezinformację na masową skalę. To zjawisko wpływa nie tylko na wiarygodność informacji, ale także na zaufanie społeczeństwa do mediów i źródeł informacji.

Oszustwa internetowe

Generatywna sztuczna inteligencja wykorzystywana jest również do tworzenia spersonalizowanych wiadomości phishingowych lub deepfake’ów, czyli zdjęć lub nagrań wideo przerobionych przez AI. Oszuści dzięki temu mogą generować przekonujące wiadomości, z zamiarem kradzieży danych lub środków finansowych. Do manipulacji stosują oni również wspomniany deepfake, technikę obróbki graficznej lub dźwiękowej. Dzięki niej możliwe jest stworzenie np. nowej piosenki, w której podstawia się głos zmarłego muzyka. Prawdziwe ryzyko pojawia się w momencie, gdy wykorzystuje się tę technologię nieetycznie, tworząc, przykładowo, nagranie ukazujące znanego polityka, który "mówi" coś, czego w rzeczywistości nigdy nie powiedział.

"Kradzież miejsc" pracy

Jednym z największych wyzwań, z jakim mamy do czynienia w związku z rosnącym zainteresowaniem sztuczną inteligencją, jest zagrożenie utraty miejsc pracy w wielu sektorach gospodarki. Pewne jest, że poprawnie używana technologia może wspierać pracowników z wielu branż, automatyzując ich rutynowe zadania. Jednak dzięki temu stanowiska z branży kreatywnej mogą zostać ograniczone w pewnym stopniu tylko do obsługi programów zasilanych przez Gen AI.

Wciąż jednak kwestia ta pozostawia pewne wątpliwości związane z m.in. dokładnością pracy wirtualnych narzędzi lub brakiem emocji u botów. W ostatnim czasie niejednokrotnie w mediach pojawiały się doniesienia o błędnych, a tym samym szkodliwych treściach generowanych przez AI. Zatem z pewnością stwierdzić można, że czynnik ludzki jest niezastąpiony w wielu sektorach twórczych.

Prawa autorskie

Wraz z rosnącą zdolnością sztucznej inteligencji do tworzenia oryginalnych tekstów lub obrazów pojawiają się również pytania o prawa autorskie. Kto jest właścicielem treści wygenerowanych przez AI? Czy można uznać je za twórczość autorską? Czy sztuczna inteligencja faktycznie potrafi stworzyć unikalne materiały? Jak uregulować jej prawo do przekształcania materiałów dostępnych w sieci?

Unijne przepisy kontrolujące ryzyko

Na początku tego roku Unia Europejska przedstawiła nowe wytyczne dotyczące praw autorskich w kontekście sztucznej inteligencji. Właśnie te przepisy obligują firmy do ujawniania wszelkich materiałów objętych prawami autorskimi, które są wykorzystywane do tworzenia technologii opartych na AI.

Cel tych regulacji to nie tylko ograniczenie nieprawidłowego wykorzystywania i naruszania własności intelektualnej, ale także dążenie do ustalenia etycznych standardów i przejrzystości w procesie rozwoju nowych technologii. Ponadto przepisy te mają za zadanie chronić twórców treści, broniąc ich prac przed nieuprawnionym kopiowaniem i odtwarzaniem za pomocą ogólnych algorytmów generatywnych. Wprowadzenie odpowiednich przepisów jest priorytetem, aby zrównoważyć innowacje stanowiące rewolucyjną pomoc dla twórców, ale także zagrożenia prowadzące do przestępstw.