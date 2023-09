Według firmy SimilarWeb zajmującej się analizą danych, wykorzystanie chatbota na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych wzrósł w zeszłym tygodniu w USA o około 12 proc. w porównaniu z tygodniem poprzednim.

YipitData, inna firma zajmująca się analizą danych, podała, że dzienne wykorzystanie ChatGPT osiągnęło najniższy poziom w sierpniu, a następnie wzrosło w drugiej połowie miesiąca. Jednak mimo ostatnich wzrostów ruch jest znacznie niższy niż wiosenny szczyt ChatGPT.

Początek roku szkolnego zwiększa ruch ChatGPT

Niedawny wzrost ruchu, który nastąpił po zakończeniu przerwy wakacyjnej i powrocie uczniów do szkół w USA, może wzbudzić obawy dotyczące powszechnego stosowania ChatGPT wśród uczniów. Zamiast samodzielnie opracowywać materiały, mogę skorzystać z narzędzia AI, aby w ciągu kilku sekund wygenerowć podsumowanie notatek. Mogą też wykorzystywać narzędzie AI do pisania prac semestralnych i innych zadań.

„Z naszej analizy wynika, że powrót do szkoły wydaje się czynnikiem przyczyniającym się do odbicia, ale nie jest to jedyny powód” – wynika z niedawnego raportu YipitData. Firma zbadała użytkowników uważanych za studentów, ponieważ odwiedzali domeny związane z edukacją i odkryła, że wykorzystanie ChatGPT w tej grupie wzrosło o 21 proc. (wyniosło 8 proc. w przypadku użytkowników spoza grupy).

Inna firma analityczna Sensor Tower podała, że tygodniowa liczba użytkowników aplikacji ChatGPT na całym świecie wzrosła o ponad 10 proc. w obu ostatnich dwóch tygodniach sierpnia, kiedy duża część uczniów w Stanach Zjednoczonych wróciła do szkół. Firma stwierdziła, że wzrost ten wynika również częściowo z ożywienia na rynkach Indii i Brazylii.

Rozliczenie szkół z technologią AI

Jak wynika z raportu UBS, powołującego się na dane LikeWeb, po uruchomieniu w listopadzie ChatGPT przyciągnął 100 milionów użytkowników w ciągu dwóch miesięcy. Jednak po miesiącach gwałtownego wzrostu ruch zaczął spadać. Według LikeWeb wykorzystanie ChatGPT w USA spadło o 10 proc. w maju, 15 proc. w czerwcu i kolejne 4 proc. w lipcu.

Rozwój ChatGPT wymusił na szkołach rozliczenie się z tą technologią. Niektóre zdecydowały się na jej całkowity zakaz, a inne próbowały włączyć ją do swoich programów nauczania, aby pomóc uczniom w nauce. Chociaż niektóre szkoły wdrażają nowe wytyczne, wiele z nich pozwala nauczycielom decydować, w jaki sposób uczniowie mogą korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji na lekcjach.