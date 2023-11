Tak wynika z analizy chińskich danych celnych przeprowadzonej, przez Nikkei. Eksperci porównali je do poprzednich trzech miesięcy. Co ciekawe, aż sześciokrotnie urósł import z Holandii, choć ten kraj pod naciskiem USA objął tego typu transakcje specjalnym nadzorem.

Mniej zaawansowane technologie

Holandia i Japonia to najwięksi na świecie producenci maszyn służących do wytwarzania procesorów. Na początku tego roku prezydent USA Joe Biden spotkał się w Waszyngtonie z premierami tych państw: Fumio Kishidą i Markiem Rutte. Tematem rozmów było ograniczenie dostępu Chin do sprzętu i technologii. Ustalono, że ASML holding i Nikon Corp nie będą mogły sprzedawać maszyn pozwalających na stosowanie najnowszych technologii.

Mimo to oba przedsiębiorstwa odnotowały w ostatnim kwartale gigantyczny wzrost sprzedaży do Chin. W przypadku ASML to aż 46 proc. więcej w porównaniu z zeszłym rokiem. Jak podkreślił dyrektor finansowy ASML, te dostawy obejmowały urządzenia do „średniokrytycznych procesów produkcyjnych”. To oznacza, że na maszynach można produkować półprzewodniki w starszych, mniej zaawansowanych procesach technologicznych.

Z kolei Japoński import wzrósł o 40 proc., a przyczyniła się do tego głównie firma Tokyo Electron.

Według grupy SEMI Chiny stały się największym światowym rynkiem sprzętu do produkcji półprzewodników, odpowiadając za 29 proc. globalnej sprzedaży w II kwartale tego roku.

Zdążyć przed kolejnym embargiem

Ostatnio głośnym echem odbiło się wypuszczenie przez Huawei smartfona 5G z zaawansowanym 7-nanometrowym procesorem, wyprodukowanym przez chińską firmę SMIC. USA prowadzą dochodzenie mające na celu ustalić, w jaki sposób udało jej się wejść w posiadanie sprzętu umożliwiającego zastosowanie tak zaawansowanej technologii. Trzeba jednak podkreślić, że najmocniejsze procesory produkowane są w tym momencie w 4, a nawet 3 nanometrach.

Prawdopodobnie właśnie to dochodzenie i obawa przed kolejnym zaostrzeniem handlu jest przyczyną wzmożonych zakupów maszyn przez Chiny. Wg gazety „South China Morning Post” tylko we wrześniu import sprzętu litograficznego z ASML z Holandii wzrósł o 1850 proc., osiągając wartość 1,3 mld dol. Tempo wzrostu w sierpniu i lipcu wyniosło odpowiednio 343 proc. i 1677 proc.

Równolegle rośnie tempo inwestycji firmy SMIC. Około 75 proc. jej wydatków kapitałowych zostało przeznaczonych na zakup sprzętu półprzewodnikowego. Wartość transakcji szacuje się na około 5,6 miliarda dolarów.

Dyrektor ASML na Chiny, Shen Bo, ujawnił ostatnio, że liczba maszyn ASML dostosowanych do pracy w zaawansowanej technologii głębokiego ultrafioletu (DUV) zainstalowanych obecnie w Chinach wynosi około 1400.

Nowoczesne procesory są stosowane nie tylko w branży elektronicznej, m.in do uczenia maszynowego w AI, ale również w wojskowej.