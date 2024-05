Sztuczna inteligencja ma pomóc w walce z oszustami telefonicznymi – zapowiedział Google w ubiegłym tygodniu. Amerykański gigant jest producentem systemu operacyjnego dla smartfonów, a jego Android działa na 71 proc. urządzeń na świecie. I to właśnie w kolejnych wersjach tego oprogramowania inżynierowie spółki chcą instalować model sztucznej inteligencji, który miałby wykrywać oszustwa.

Jak to działa? Według obietnic, w czasie połączenia telefonicznego automat analizowałby wzorce wypowiedzi. Gdyby trafił na prośbę o podanie numeru PIN do karty płatniczej, wyświetli użytkownikowi automatyczne ostrzeżenie, że ten może rozmawiać z przestępcą. Zachęci także do przerwania połączenia.

