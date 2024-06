Jeśli Donald Trump wygra wybory prezydenckie w USA, to będą państwo mogli po części winić za to sztuczną inteligencję lub jej za to dziękować – w zależności od upodobań. W podcastowej rozmowie, którą przeprowadził z Trumpem amerykański youtuber Logan Paul, Trump pochwalił się, że do napisania jednego z przemówień posłużyła mu właśnie AI. Cały proces zajął, jeśli Trump nie mija się z prawdą, 15 sekund. – Mowa była piękna! – stwierdził były i być może przyszły prezydent, po czym przepowiedział zanik zawodu speechwritera.

Donald Trump jest najwyraźniej do tyłu z trendami. Zachwyca się czymś, co zwykli Amerykanie odkryli i zaczęli wykorzystywać w miejscu pracy już co najmniej kilkanaście miesięcy temu! Zresztą nie tylko Amerykanie. Cały świat! Z badania, które 8 maja wyszło z obozu Microsoftu i LinkedIn, wynika, że globalnie już 75 proc. pracowników umysłowych wspomaga się narzędziami AI w miejscu pracy.

Ciekawe czasy

Lata 20. XXI w. są niewątpliwie ciekawe. Nie tylko dlatego, że pandemia, że wojny, ale przede wszystkim dlatego, że weszliśmy w wymiarze w epokę science fiction. Tak szybko przechodzimy nad kolejnymi wynalazkami do porządku dziennego, tak szybko nam powszednieją, że sobie tego nie uzmysławiamy. Traktujemy je jak oczywistość, a przecież to my jesteśmy bohaterami powieści zastępów futurologicznych pisarzy z przeszłości (szkoda, że Stanisław Lem tego nie dożył, może odzyskałby wiarę w internet, którą stracił, obcując z myślami niektórych użytkowników sieci). Co więcej, to my ten świat SF budujemy.

