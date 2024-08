Na Bliskim Wschodzie sytuacja jest coraz bardziej napięta, a ostatnie wydarzenia spowodowały, że relacje pomiędzy głównym aktorami bliskowschodnich walk pogarszają się z godziny na godzinę. Do grona krajów, zaangażowanych w konflikt, dołączyła Turcja.

Reklama

Instagram zablokowany w całym kraju

Ostatnie decyzje władz Turcji to efekt udanego zamachu na lidera Hamasu, którego najpewniej izraelskim służbom udało się wyeliminować w Teheranie, stolicy Iranu. W samym Iranie się zagotowało i kraj ten zaczął pałać żądzą zemsty, a wiele głosów wyrażających ubolewanie z powodu śmierci znanego terrorysty zaczęło napływać również z Turcji. Nasilenie kondolencji, jakie pojawiały się w mediach społecznościowych spowodowało, że postanowił zareagować właściciel Instagrama i Facebooka. Zaczął blokować komentarze gloryfikujące wyeliminowanego terrorystę. Wtedy do akcji wkroczył turecki rząd i skrytykowały decyzję właściciela Instagrama.

Reklama

„Zdecydowanie potępiam także platformę mediów społecznościowych Instagram, która uniemożliwia ludziom zamieszczanie wiadomości z kondolencjami w związku z męczeństwem Heniye bez podania jakiegokolwiek uzasadnienia. To bardzo wyraźna i oczywista próba cenzury” – napisał w mediach społecznościowych dyrektor ds. komunikacji prezydenta Turcji, Fahrettin Altun.

Instagram zablokowany. Odczują to tysiące Polaków

Władze Turcji przeszły bardzo szybko od słów do czynów. W nocy z czwartku na piątek postanowiły ukarać Instagram, blokując dostęp do tej popularnej aplikacji. Dostęp do Instagrama został zablokowany o 3 rano przez Urzędu Informatyki i Komunikacji Turcji zwykłą decyzją administracyjną. Jak informują tureckie media, o jej wydanie zwrócić miał się urząd prezydenta tego kraju.

Firma Meta, właściciel Instagrama, do poniedziałkowego poranka nie skomentowała tureckiej blokady, ale pewne jest, że decyzję tę odczują tysiące Polaków, wypoczywających właśnie w Turcji. Od kilku lat bowiem kraj ten stał się prawdziwym rajem wakacyjnym dla naszych rodaków, a wielu używało właśnie tej aplikacji do dzielenia się ze znajomymi zdjęciami i przeżyciami z wypoczynku.

Instagram to jedna z najpopularniejszych światowych platform mediów społecznościowych, pozwalająca użytkownikom dzielić się zdjęciami i filmami. Powstała w 2010 roku, a dzięki prostocie obsługo bardzo szybko zdobyła popularność. Oferując wiele narzędzi do obróbki zdjęć, stała się podstawową platformą do dzielenia się nimi ze znajomymi za pośrednictwem sieci.