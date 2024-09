Jeszcze więcej korzyści dla każdego użytkownika!

26 sierpnia Plush wprowadził na rynek nowe abonamenty, które z pewnością zadowolą szerokie grono odbiorców. Nowa oferta obejmuje dwa premierowe abonamenty – S i M oraz specjalną promocję – 3 miesiące za 0 zł dla osób przenoszących numer. Co więcej, Plush zdecydował się na wprowadzenie rozwiązań, które zapewniają klientom pełną swobodę – abonamenty będą bez umów długoterminowych, z 1 mies. okresem wypowiedzenia.

Abonament S – korzystna cena i coraz więcej GB

Dla osób, które poszukują korzystnej cenowo oferty, Plush przygotował abonament S. Ta opcja jest doskonałym wyborem dla użytkowników, którzy potrzebują niezawodnego pakietu usług, ale nie chcą przepłacać – cena to tylko 25 zł/mies. po rabacie przez rok.

Jednak to nie koniec korzyści. Abonament S oferuje także solidny pakiet internetowy, który na początek wynosi aż 40 GB miesięcznie. Jest to ilość, która w pełni zaspokaja potrzeby większości użytkowników, pozwalając na codzienne przeglądanie mediów społecznościowych, korzystanie z aplikacji, a nawet streaming muzyki. Co więcej, w ramach bonusu za staż pakiet internetowy rośnie z czasem – do 80 GB po 6 mies. 160 GB po roku i aż 200 GB po dwóch latach.

W ramach pakietu S klienci otrzymują również nielimitowane rozmowy, SMS-y oraz MMS-y do wszystkich sieci, co pozwala na swobodne komunikowanie się z bliskimi i znajomymi.

Abonament M – moc internetu w abonamencie

Jeśli jesteś osobą, która oczekuje więcej od swojego operatora, to abonament M jest stworzony właśnie dla Ciebie. Plush zdaje sobie sprawę, że nowoczesny użytkownik ma coraz większe potrzeby związane z mobilnym dostępem do internetu. Dlatego w abonamencie M, oprócz nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów, oferuje aż 80 GB internetu miesięcznie na start. Taka ilość danych zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów, którzy na co dzień korzystają z internetu do pracy, streamingu wideo w wysokiej rozdzielczości, gier online, a także do pobierania i przesyłania dużych plików.

Co ważne, podobnie jak w przypadku abonamentu S, również tutaj działa mechanizm GB stażowych. Oznacza to, że użytkownicy mogą liczyć na wzrost wielkości pakietu danych – do 160 GB po 6 miesiącach, 200 GB po roku i aż 300 GB po 2 latach! Dzięki temu abonament M staje się jedną z najbardziej konkurencyjnych ofert na rynku, nie tylko pod względem ceny – 40 zł/mies. po rabacie przez rok, ale także dostępnych możliwości.

Abonament S za 25 zł/mies. po rabacie przez rok, abonament M za 40 zł/mies. po rabacie przez rok. Od 13 mies. co rok o 5 zł/mies. więcej. Szczegóły w Regulaminie Promocji "PLUSH ABONAMENT 8" na www.plushbezlimitu.pl

Promocja dla przenoszących numer

/> />

Przeniesienie numeru do innej sieci zawsze wiąże się z pewnymi dylematami, ale Plush skutecznie eliminuje wszelkie wątpliwości, oferując nowym klientom wyjątkowo atrakcyjne warunki. Każdy, kto zdecyduje się na przeniesienie swojego numeru do Plusha, może skorzystać ze specjalnej promocji "3 miesiące za 0 zł". To doskonała okazja, aby przetestować możliwości sieci, a także sprawdzić, czy nowy abonament spełnia wszystkie oczekiwania – i to bez ponoszenia kosztów przez pierwsze trzy miesiące!

GB stażowe i bezterminowe umowy – korzyści dla stałych klientów

Plush to operator, który nie tylko stara się przyciągnąć nowych klientów, ale również dba o tych, którzy od lat pozostają wierni jego ofercie. Wprowadzenie tzw. GB stażowych to świetny przykład takiego podejścia. Taki model premiowania lojalności to ukłon w stronę klientów, którzy cenią sobie stabilność i długotrwałą współpracę. Plush zdaje sobie sprawę, że potrzeby użytkowników mogą rosnąć z czasem, dlatego oferuje im rozwiązania, które pozwalają na korzystanie z coraz większych pakietów danych, bez konieczności zmiany oferty czy operatora.

Co więcej, nowe abonamenty Plush są bez umów na lata. Oznacza to, że użytkownicy nie są zobowiązani do podpisywania długoterminowych kontraktów – współpracę można zakończyć w dowolnym momencie, z zachowaniem zaledwie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. To ogromna zaleta dla osób, które cenią sobie elastyczność i swobodę w podejmowaniu decyzji.

/> />

Podsumowanie

Nowa oferta abonamentowa Plusha to propozycja, która łączy w sobie wszystko, czego oczekuje współczesny użytkownik. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz solidnego i niedrogiego abonamentu na co dzień, czy też szukasz oferty, która sprosta Twoim bardziej zaawansowanym wymaganiom – Plush ma coś dla Ciebie.

Dzięki różnorodnym opcjom abonamentowym, które można dostosować do własnych potrzeb, każdy użytkownik znajdzie coś dla siebie. Elastyczne podejście do umów, brak długoterminowych zobowiązań oraz liczne bonusy dla nowych i stałych klientów czynią ofertę Plush wyjątkowo atrakcyjną.

Nie czekaj, już dziś odwiedź stronę!