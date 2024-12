Convoy: Połączyć maszynę z człowiekiem

Jest to wczesny etap pierwszego badania na ludziach, co oznacza, że ​​do wprowadzenia urządzenia do powszechnej produkcji i użytkowania trzeba będzie jeszcze poczekać co najmniej kilka lat. Celem obecnych prób jest umożliwienie pacjentom korzystania z urządzenia Neuralink, wszczepionego do mózgu, w celu manipulowania ramieniem robota. „To ważny pierwszy krok w kierunku przywrócenia nie tylko wolności cyfrowej, ale także wolności fizycznej” – powiedziała firma w poście na X, dodając, że badanie nosi nazwę Convoy.

Obecne urządzenie Neuralink pozwala pacjentom kontrolować kursory komputerowe, iPady i podobne narzędzia cyfrowe. Wszczepiono je co najmniej dwóm osobom.