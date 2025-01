Prototyp komputera kwantowego dla wojska

Maszyna posłuży badaczom i żołnierzom WOC do rozwoju kompetencji w technologiach kwantowych, m.in. w kryptografii i kryptoanalizie.

Prace nad prototypem komputera kwantowego dla wojska prowadzi konsorcjum pod przewodnictwem Politechniki Warszawskiej, z udziałem m.in. Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Prace sfinansowane są poprzez grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków przeznaczonych na obronność i bezpieczeństwo.

Zaawansowane prace

Ppłk Lipczyński powiedział PAP, że obecnie prace nad prototypem komputera są już w zaawansowanej fazie rozwojowej, a urządzenie ma być gotowe do końca bieżącego roku.

"Trzeba pamiętać, że szanse wynikające z obliczeń kwantowych zostaną wykorzystane, jeżeli w przyszłości zostaną spełnione przynajmniej dwa warunki: że powstanie tzw. komputer kwantowy ogólnego przeznaczenia (tzn. hardware - PAP) oraz powstaną algorytmy kwantowe (software - PAP)" – tłumaczył.

Dlatego, jak zaznaczył, celem definiowanym na etapie uruchamiania projektu było przede wszystkim zbudowanie kompetencji w zakresie algorytmiki kwantowej. Rzecznik Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni podkreślił, że projekt "wspiera rozwój polskiej myśli technicznej, sektora badawczo-rozwojowego i zdolności Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni".

Prototyp powstaje w Polsce

Oficer podkreślił, że powstający prototyp konstruowany jest w Polsce, przez polską naukę i przemysł. Oprogramowanie do sterowania komputera kwantowego również powstaje w naszym kraju.

"Zakładamy, że bezpośredni dostęp do komputera kwantowego pozwali nam wpłynąć na rozwój technologii obliczeń kwantowych w Polsce. Dzięki temu projektowi mamy dostęp do układów elektronicznych i zbieramy doświadczenia z eksploatacji takiego komputera. To my rozwijamy technologię, a nie stajemy się klientem innych podmiotów" – zaznaczył.

Szykuje się rewolucja

"Jeżeli w przyszłości komputery kwantowe rozwiną się tak, jak się spodziewamy, to całkowicie odmienią świat technologii. Będzie to miało wielki wpływ również na cyberbezpieczeństwo, a my jako instytucja, która odpowiada za tę sferę, nie możemy być reaktywni. Musimy wykorzystać tę szansę i już zdobywać wiedzę i kompetencje" - tłumaczył ppłk Lipczyński.

Dodał, że od dawna prowadzone są analizy i prace badawcze nad tym, jak wykorzystać rozwijające się technologie kwantowe na rzecz obronności. Jako przykład wskazał kwantową dystrybucję klucza - technologię, która zapewnia bezpieczny transfer kluczy szyfrujących, nawet w obliczu ataków z wykorzystaniem komputera kwantowego. "Zrewolucjonizuje to bezpieczeństwo przesyłanych danych, co dla wojska, które przetwarza ogromne ilości informacji niejawnych, jest kwestią kluczową" - ocenił.

Komputer kwantowe na świecie

Komputery kwantowe to technologia rozwijana obecnie przez największe firmy informatyczne, jak Google czy IBM, a także m.in. podmioty chińskie. Powstające prototypy takich urządzeń oparte są o zasady mechaniki kwantowej; podstawową jednostką informacji jest w nim - zamiast klasycznego dwuwartościowego bitu - kubit, czyli kwantowa jednostka informacji.(PAP)