Do tej pory, według ZUS, zgłosiło się ponad 12,4 tys. podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć usługi w ramach bonu.

ZUS poinformował PAP, że wydanych zostało ponad 416 tys. bonów turystycznych na ok. 357 mln zł. Beneficjenci wykonali ponad 20 tys. płatności bonami na łącznie ok. 15 mln zł.

Realizacja bonu odbywa się przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Od 1 sierpnia bon na platformie PUE ZUS mogą aktywować rodzice dzieci do 18 lat. Aby skorzystać z bonu turystycznego, nie trzeba składać wniosku – wystarczy wnioskować o niego przez PUE.

ZUS przypomnina, że przed aktywacją bonu warto sprawdzić, która osoba w rodzinie jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego 500 plus (tzn. która osoba składała wniosek o 500 plus), bo w PUE ZUS zakładka "Polski Bon Turystyczny" jest widoczna u tej właśnie osoby. Przy aktywacji trzeba podać dane kontaktowe – adres e-mail i nr telefonu komórkowego.

Po aktywacji bonu na adres e-mail przekazany zostanie kod obsługi płatności. Przy jego użyciu będzie można płacić podmiotom turystycznym. Każda płatność zostanie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym SMS-em – wskazuje ZUS.

Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością rodzice mogą liczyć na 1000 zł.

Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego i bankowości elektronicznej. Wszelkie informacje w tej sprawie są na stronie internetowej ZUS, gdzie dostępny jest także film pokazujący, jak założyć profil na PUE.

Bonem można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne w Polsce. Jest on ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne środki płatnicze. (PAP)

Autor: Dorota Stelmaszczyk