Jak wskazuje Travelist.pl, liczba rezerwacji z bonem na Travelist.pl przekroczyła 1,5 tys., przy czym aż jedna piąta została w całości opłacona środkami z bonu, czyli de facto nie doszłaby do skutku, gdyby nie dodatkowe środki z rządowego programu - ocenił serwis.

Podał, że wyraźnie wzrosła liczba rezerwacji z dostawkami, które w ciągu pierwszych dni sierpnia stanowiły aż 40 proc. wszystkich pobytów rezerwowanych na Travelist.pl – to o 20 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok temu.

Według portalu, biorąc pod uwagę rezerwacje, w których minimum połowa wartości przypada na bon, wskaźnik ten rośnie do ponad 60 proc. Oznacza to, że 500 plus skłania tysiące Polaków do rezerwowania pobytów, na które prawdopodobnie w ogóle by się nie zdecydowali, gdyby nie wsparcie ze strony państwa.

Serwis wskazał, że zgodnie z badaniem zrealizowanym połowie lipca br. blisko 60 proc. respondentów planowało zrealizować bon turystyczny w trakcie tegorocznych wakacji. "Dane transakcyjne z pierwszych dni sierpnia pokazują jednak, że odsetek rezerwacji z bonem dokonanych na terminy wakacyjne sięga aż 90 proc. To o 7 proc. więcej niż w przypadku rezerwacji bez bonu w tym samym okresie" - czytamy.

O ile bowiem odsetek planowanych wyjazdów z bonem nad morze i w góry w dużej mierze zgadza się z faktycznie rezerwowanymi kierunkami, o tyle w przypadku city breaków mamy do czynienia z różnicą ponad 15 punktów procentowych – tylko 5 proc. osób deklarowało wykorzystanie bonu na wyjazd do miasta, natomiast aż 21 proc. rzeczywiście go na to wykorzystuje - podał serwis.

Z danych Travelist.pl wynika, że Trójmiasto jest najpopularniejsze wśród beneficjentów bonu. 6 z 10 obiektów najchętniej rezerwowanych z bonem turystycznym mieści się w Gdańsku lub Sopocie. Poza tym klienci serwisu wybierają rodzinne hotele w innych częściach Wybrzeża (Niechorze, Ustka, Kołobrzeg), na Mazurach, w Szklarskiej Porębie, ale też w Krakowie, Wrocławiu czy Kazimierzu Dolnym.

"Nie sposób jednak wskazać ewidentnych hitów lata z bonem – pierwsza dwudziestka obiektów na liście to zaledwie 42 proc. wszystkich rezerwacji z jego wykorzystaniem" - czytamy.

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie w sobotę, 18 lipca br. Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500 plus im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon o wartości 500 zł.

Według resortu rozwoju za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Płatności bonem mają być realizowane w oparciu o komunikację SMS. Chcąc zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba będzie okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany sms-em.

Badania przeprowadzono w połowie lipca na próbie ponad 3 tys. gości hotelowych korzystających z serwisu Travelist.pl.