Według opublikowanego przez Henley and Partners rankingu “siły” paszportów, japoński paszport umożliwia bezwizową podróż do 191 krajów. Posiadacz polskiego dokumentu podróży, sklasyfikowanego na 11 miejscu, może bez wiz wyjechać do 181 państw.

Zestawianiem paszportów, według poziomu swobody podróżowania po świecie, od 2006 roku zajmuje się londyńska firma Henley and Partners. Ranking ocenia 199 paszportów z całego świata, rokrocznie uwzględniając zmiany w umowach wizowych między państwami. Japonia już po raz trzeci uplasowała się na szczycie rankingu. Obok niej znalazły się - Singapur, Niemcy i Korea Południowa. Polski paszport awansował z 16. pozycji, jaką zajmował jeszcze w 2019 roku, na 11. Przed dwoma laty pozwalał na podróż do 172 krajów, obecnie do 181. Wyżej od Polski sklasyfikowano między innymi paszport czeski, z którym można odwiedzić 184 kraje, czy węgierski, umożliwiający wyjazd do 182 państw. Najniżej oceniono paszporty Syrii, Iraku i Afganistanu. Ranking pokazuje, że w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiło wzmocnienie paszportów z regionu Azji i Pacyfiku na czele z Japonią, Singapurem i Koreą Południową. Według autorów raportu, tendencja ta prawdopodobnie się utrzyma, gdy powrócą podróże międzynarodowe, ponieważ kraje te należą do tych, które jako pierwsze rozpoczęły proces wychodzenia z pandemii.