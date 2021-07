Gowin wyjaśnił, że chce, aby działanie Polskiego Bonu Turystycznego (PBT) było stałe. „Będziemy rozmawiali, w jaki sposób Bon Turystyczny doskonalić i w jaki sposób nadać mu charakter trwały” – powiedział wicepremier.

PBT został wprowadzony dokładnie rok temu. Gowin przekonywał, że jest to bardzo ważny instrument wsparcia dla turystyki krajowej.

„Po roku funkcjonowania bonu turystycznego możemy powiedzieć, że był to pomysł znakomity. Pozwolił on przetrwać, a w wielu przypadkach nawet rozwinąć się polskim firmom turystycznym nastawionym na turystykę krajową. Bon ma też bardzo duże znaczenie społeczne. Dzięki niemu wiele dzieci z rodzin mniej zamożnych może skorzystać, czasami po raz pierwszy, z wypoczynku wakacyjnego w dobrych warunkach” – poinformował Gowin.

„Bon Turystyczny to projekt przełomowy i wyjątkowy na skalę europejską” - przekonywał wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy.

„Projekt ten pokazał, że można połączyć ważne elementy polityki społecznej, wsparcia polskich rodzin, dodatkowego wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych z ważnymi elementami polityki gospodarczej” – powiedział Gut-Mostowy. Wyraził nadzieję, że ten projekt na stałe zagości na rynku krajowym.

Wiceminister przekonywał także, że PBT ma doskonały wpływ na finanse samorządów, bo w niektórych miejscowościach turystycznych nastąpił wzrost w rejestrze bazy noclegowej nawet do 50 proc.

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta zaznaczył, że PBT ma dwie przenikające się strony: socjalną wspierającą społeczeństwo i część gospodarczą.

„To dzięki realizacji bonów już jeden miliard zł trafił do polskich przedsiębiorców z branży turystycznej. Jedną z ważniejszych funkcji Bonu Turystycznego będzie integracja dzieci, kiedy wrócą do szkół, ponieważ bon umożliwi im wyjazdy na wycieczki szkolne” – przekonywał Szlachta.

Przewodniczący Rady Ekspertów Dawid Lasek pogratulował rządzącym za to rozwiązanie i zwrócił uwagę, że w innych krajach europejskich również z powodzeniem funkcjonuje bon turystyczny.

„To bardzo dobry mechanizm. My jako Rada Ekspertów jesteśmy usatysfakcjonowani, że Bon funkcjonuje. To nie ginie w morzu socjalnej pomocy, bo jest to rzeczywisty impuls rozwojowy dla krajowej turystyki, który pomaga tworzyć Polskę jako destynację turystyczną o znaczeniu krajowym i międzynarodowym” – mówił Lasek.

Przewodniczący rady Polskiej Organizacji Turystycznej Ireneusz Węgłowski znaczył, że PBT wspiera popyt na trudnym rynku i w trudnych czasach. Dodał, że z branży hotelarskiej w ubiegłym roku odpłynęło blisko 100 tys. pracowników, stąd tak ważne i istotne jest znaczenie Bonu, który pomaga zatrzymywać miejsca pracy.