Multiagencja ubezpieczeniowa CUK Ubezpieczenia zestawiła dane o wycieczkach zagranicznych oraz zebrane przez siebie dane o polisach turystycznych.

Jednym z wniosków jest malejąca liczba osób, które deklarują spędzenie urlopu w kraju. "Według danych ABC Rynek i Opinia rok temu aż 47 proc. badanych deklarowało, że wyjedzie na wakacje wyłącznie w kraju. W tym roku osoby, które wybierają urlop w Polsce, stanowią jedynie 35 proc." - wskazał CUK Ubezpieczenia.

Jednak ceny urlopu poza krajem "gwałtownie rosną". "Według Instytutu Badań Rynków Turystycznych Travel Data wyjazd wakacyjny w pierwszym tygodniu sierpnia 2022 r. będzie średnio o 533 zł droższy niż w tym samym terminie 2021 r. Największe zmiany cen odczują turyści wybierający Egipt oraz Wyspy Kanaryjskie. Te kierunki od zeszłego roku podrożały odpowiednio o średnio 819 zł i 562 zł. Za wakacje w Turcji, Grecji i Bułgarii w tym roku trzeba zapłacić średnio od 300 do 400 zł więcej" - wymienia CUK Ubezpieczenia.

Jednocześnie ceny polis turystycznych nie wzrosły "znacząco", a w niektórych przypadkach zmalały. "Sytuacja wydaje się nieco bardziej stabilna w branży ubezpieczeń. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy bez polisy turystycznej nie wyobrażają sobie wyjazdu za granicę. Świadomość Polaków w zakresie ubezpieczeniowej ochrony turystycznej rośnie z roku na rok" - skomentowali autorzy informacji.

"Przykładowo, wybierając się na coraz popularniejszy wśród Polaków Zanzibar za ubezpieczenie miesięcznego pobytu jednej osoby obejmujące pokrycie kosztów leczenia do 500 tys. zł oraz OC na 20 tys. zł trzeba w tym roku zapłacić 217 zł. To o ponad 7 proc. mniej niż w 2021 r." - wskazano.

Innym popularnym kierunkiem jest Tunezja. Turyści tam się wybierający "mogą liczyć" na nieduże zmiany cen polis. "Ubezpieczenie dziewięciodniowego czerwcowego wyjazdu trzyosobowej rodziny to aktualnie koszt 157 zł. To niewielki wzrost w porównaniu do ubiegłego roku – 37 zł" - przekazał CUK Ubezpieczenia.

CUK Ubezpieczenia to multiagencja ubezpieczeniowa istniejąca od 21 lat i posiadająca w Polsce 500 placówek. (PAP)

Ewa Nehring