Według państwowej służby meteorologicznej EMY, w piątek w południe w Attyce w okolicach Aten odnotowano 41 stopni, a 44 stopnie w Tesalii w centrum kraju.

Ekstremalne upały w Atenach

"Ten weekend będzie prawdopodobnie najgorętszym weekendem lipcowym w ciągu ostatnich 50 lat – powiedział meteorolog telewizji publicznej ERT Panagiotis Giannopulos. - Temperatury w Atenach będą przekraczać 40 stopni C przez sześć do siedmiu dni, co jest wyjątkowo długim okresem, nawet jak na europejską stolicę przyzwyczajoną do letnich upałów".

Na wyspie Eubea w piątek 46-letni mężczyzna zmarł po przyjęciu do szpitala z temperaturą ciała 40 stopni. "Możliwą przyczyną śmierci było zatrzymanie krążenia i oddychania po ekspozycji na bardzo wysoką temperaturę" — napisano w komunikacie szpitala w Chalkidzie.

Zamknięte zabytki

Greckie ministerstwo kultury poinformowało, że wszystkie stanowiska archeologiczne w kraju, w tym Akropol w Atenach, pozostają zamknięte w najgorętsze godziny dnia aż do niedzieli. Z kolei ministerstwo pracy wezwało pracodawców do zezwolenia na pracę zdalną, a ministerstwo zdrowia wydało zalecenia, aby unikać wszelkich niepotrzebnych podróży w ciągu dnia.

"Przed nami trzy trudne dni. Musimy być rozważni!" - ostrzegł minister obrony cywilnej Wasilis Kikilias.

Rekordowe temperatury

W stolicy Grecji rekord temperatury 44,8 stopnia został zarejestrowany w czerwcu 2007 roku, natomiast bezwzględny rekord w całej Grecji został zanotowany w lipcu 1977 roku w Eleusis niedaleko Aten, gdzie było 48 stopni C.

Pożary

Jak pisze AFP, uległa poprawie sytuacja z dziesiątkami pożarów lasów, które wybuchły w wyniku upałów, zwłaszcza w pobliżu Aten, ale strażacy "nadal próbują opanować 79 pożarów w całym kraju".

Piątek był "kolejnym trudnym dniem z 52 nowymi pożarami w całym kraju" – powiedział Wasilios Watrakojannis, rzecznik państwowej straży pożarnej podczas briefingu prasowego. "Kraj pozostaje w stanie wysokiej gotowości na najbliższy weekend" – dodał.

