Ciepłe kapcie, telewizor i rzadkie wizyty wnuków to za mało dla wielu młodych duchem emerytów. Co miesiąc ZUS przysyła na konto emeryturę. Po wyprowadzce dzieci mieszkanie od dawna wydaje się za duże, a do tego na koncie w banku leżą oszczędności gromadzone przez lata właśnie na ten czas. Dysponując już kwotą 4-6. tysięcy złotych miesięcznie, możemy spełnić swoje marzenia o podróżach.

Oto najlepsze miejsca do spędzenia emerytury w Europie.

Split, Chorwacja

Szacunkowe koszty utrzymania miesięcznie: 4300-5200 zł (1000–1200 dolarów)

Temperatura zimą rzadko spada poniżej 4°C i latem raczej nie przekracza 32°C.

Istniejący od czasów starożytnych Split jest pełen zabytków i cudownych widoków na Morze Adriatyckie. Mili i otwarci Chorwaci mówią w języku, który bardzo przypomina język polski, co niewątpliwie ułatwi porozumienie się w sprawach dnia codziennego. Ryby i owoce morza, świeże warzywa i owoce, świeżo tłoczona oliwa z oliwek oraz doskonałe wino znajdą tu amatorzy dobrego jedzenia. Przyjemny śródziemnomorski klimat i dużo słońca przez cały rok, do tego bogata historia i architektura niczym z "Gry o Tron" sprawiają, że jest to świetne miejsce na emeryturę.

Split jest dobrą bazą do zwiedzenia całej Chorwacji. Odległości między miastami nie są duże, a dojechać do nich można komunikacją publiczną lub samochodem. Warto odwiedzić Narodowy Park Krka pełen małych wodospadów i bystrzyn. Albo popłynąć promem na jedną z najpiękniejszych wysp Chorwacji, Korculę.

Lublana, Słowenia

Szacunkowe koszty utrzymania miesięcznie: 5200-6500 (1200–1500 dolarów)

W ciągu roku temperatura waha się od -3°C do 27°C i rzadko spada poniżej -10°C lub przekracza 32°C.

Otoczona zielenią i widokiem na Alpy Kamnickie Lublana jest stolicą Słowenii. Odwiedzający miasto znajdą tu ruiny rzymskie, barokowe kościoły i otwartą w 1920 roku Narodową Galerię Słowenii, prezentującą słoweńską sztukę od XIII wieku do początków XX wieku.

Lata w Lublanie są ciepłe, zimy są bardzo zimne i śnieżne, a cały rok występuje częściowe zachmurzenie. Ze względu na bliskość wspaniałych ośrodków narciarskich i gorących źródeł przypominających spa, Lublana jest doskonałym wyborem dla emerytów kochających spędzać zimę na nartach. Prawdopodobnie najbezpieczniejsze miasto w Europie Wschodniej.

W Słowenii wszystkie drogi prowadzą do Lublany. Autostrada A1 prowadzi na zachód do Triestu, Wenecji oraz Rijeki. W kierunku północnym można dojechać do Mariboru, Grazu oraz Wiednia. Autostradą A2 można pojechać na wschód do Zagrzebia lub do innych głównych miast byłej Jugosławii oraz na Węgry. W kierunku północnozachodnim prowadzi do Klagenfurtu oraz Salzburga.

Praga, Czechy

Szacunkowe koszty utrzymania miesięcznie: 5200-6500 (1200–1500 dolarów)

W ciągu roku temperatura waha się od -3°C do 25°C i rzadko spada poniżej -12°C lub przekracza 31°C.

Warunki pogodowe latem w Pradze są komfortowe zarówno pod względem temperatury, jak i opadów. Zimy bywają bardzo zimne, śnieżne i wietrzne, a przez cały rok występuje częściowe zachmurzenie.

Praga od lat jest mekką filmowców, którzy pokochali jej wyjątkową architekturę. Hradczany, Most Karola czy Złota Uliczka to tylko część z całej gamy dostępnych cały rok bezpłatnych atrakcji stolicy Czech. A do tego ponad 100 galerii sztuki, a wśród nich Muzeum Alfonsa Muchy, jednego z najbardziej znanych secesyjnych malarzy. Amatorzy czeskiego piwa znajdą tam również liczne zabytkowe piwiarnie m.in.: U sv. Tomaše, U Kocoura, czy U Fleků.

Ci, którzy chcą odetchnąć od wielkomiejskiego zgiełku, mogą odwiedzić ogrody botaniczne lub praskie zoo. To właśnie w tym ogrodzie zoologicznym zrealizowano film „Azyl” z Jessicą Chastain w roli Antoniny Żabińskiej i Johanem Heldenberghiem w roli Jana Żabińskiego. Dyrektor warszawskiego zoo i jego żona podczas niemieckiej okupacji ratowali życie kilkuset ludzi i zwierząt.

Chania, Grecja, wyspa Kreta

Szacunkowe koszty utrzymania miesięcznie: 4600 zł (1064 dolarów)

W ciągu roku temperatura waha się od 9°C do 32°C i rzadko spada poniżej 5°C lub przekracza 36°C.

Lata w Chanii są gorące, suche i bezchmurne, a zimy są długie, zimne, mokre, wietrzne i częściowo zachmurzone. Dla tych, którzy lubią mieć ciepło przez cały rok, jest to wspaniałe miejsce do życia. To piękne miasto liczy niecałe 110 000 mieszkańców, więc nie jest specjalnie zatłoczone. Do tego niesamowite plaże, piękne góry i jedną z najlepszych kuchni w Grecji.

Chania została założona w XII wieku przez Wenecjan na miejscu starożytnego, istniejącego tu już ok. 3400 p.n.e., minojskiego osiedla Kydonia. Miasto słynie z Portu Weneckiego oraz innych pozostałości charakterystycznej zabudowy z czasów weneckich. W okolicach miasta znajduje się śródziemnomorska baza sił zbrojnych USA, a na półwyspie Akrotiri działa port lotniczy im. Daskalojannisa.

Według International Living Kreta jest doskonałym miejscem dla emerytów, gdyż działa na niej „efektywna, funkcjonalna infrastruktura medyczna".

Saloniki, Grecja kontynentalna

Szacunkowe koszty utrzymania miesięcznie: 5200 zł (1200 dolarów)

W ciągu roku temperatura waha się od 1°C do 32°C i rzadko spada poniżej -4°C lub przekracza 36°C.

Lata w Salonikach są gorące, suche i niemal bezchmurne, a zimy są bardzo zimne i częściowo towarzyszy im zachmurzone niebo. Urocze Saloniki to centrum kulturalne Grecji. To miasto portowe wychodzi na Zatokę Termajską nad Morzem Egejskim i jest przesiąknięte historią osmańską, rzymską i bizantyjską. Wpływy Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego najmocniej widać w Górnym Mieście. Bogata historia Salonik, zabytki i kultura spowodują, że miłośnicy dawnych dziejów na emeryturze pokochają to miasto.

Östersund, Szwecja

Szacunkowe koszty utrzymania miesięcznie: 6050 zł (1400 dolarów)

W ciągu roku temperatura waha się od -10°C do 19°C i rzadko spada poniżej -21°C lub przekracza 24°C.

Lata w Östersund są chłodne i mokre, zaś zimy są długie, mroźne i śnieżne. Przez cały rok występuje znaczne zachmurzenie. Jeśli wolisz chłodniejszy klimat i chcesz spędzić emeryturę w Szwecji, ale nie chcesz dużego miasta, zamieszkanie w Östersund będzie ciekawą propozycją. Miasto o powierzchni ponad 27 km kwadratowych położone jest w centrum kraju i jest jedynym miastem w hrabstwie Jamtland. Liczy prawie 50 000 mieszkańców i jest gospodarczym i kulturalnym centrum regionu.

UNESCO przyznało Ostersund tytuł „Kreatywnego Miasta Gastronomii". Wśród lokalnie produkowanych przysmaków królują potrawy z renifera, łosia, ser z lokalnych gospodarstw i mleczarni. Okolica słynie również z produkcji krzeseł.

Alicante, Hiszpania

Szacunkowe koszty utrzymania miesięcznie: 6500 zł (1500 dolarów)

W ciągu roku temperatura waha się od 7°C do 31°C i rzadko spada poniżej 3°C lub przekracza 34°C

Lata w Alicante są gorące, parne i niemal bezchmurne. Natomiast zimy są długie, chłodne, wietrzne i częściowo zachmurzone. Przez cały rok jest sucho.

W Alicante jest wiele pamiątek po dawnych jego mieszkańcach. Na miejscu dawnego fortu kartagińskiego z III w. p.n.e. położonego na wzniesieniu Benacantil znajduje się cytadela Castillo de Santa Bárbara.W Barrio de Cruz, czyli na starym mieście, m.in. XIV-wieczny kościół Basílica de Santa María. Ten najstarszy kościół Alicante wzniesiony został w miejscu dawnego, największego w mieście meczetu.

Na kulturalnej mapie Alicante znajduje się też wiele muzeów. W Museo de Arte de Siglo XX (Muzeum Sztuki XX wieku) eksponowane są dzieła najsłynniejszych hiszpańskich artystów takich jak: Joan Miró, Pablo Picasso, czy Salvador Dalí.

Grenada, Hiszpania

Szacunkowe koszty utrzymania miesięcznie: 6500 zł (1500 dolarów)

W ciągu roku temperatura waha się od 0°C do 34°C i rzadko spada poniżej -4°C lub przekracza 38°C.

Klimat Grenady jest podobny do tego w Alicante. Lata są krótkie, gorące, suche i niemal bezchmurne, a zimy są długie, zimne i z częściowym zachmurzeniem. Grenada słynie przede wszystkim z pięknych zabytków architektury mauretańskiej. Jednym z jej przykładów jest Alhambra: warowny zespół pałacowy zbudowany w XIII wieku przez Nasrydów i rozbudowany w XIV wieku. Zdaniem Hiszpanów jest to arcydzieło architektury arabskiej w Hiszpanii: niezwykłe bogactwo dekoracji wnętrz, m.in. arkadowe galerie kolumnowe, stalaktytowe sklepienia, ściany wykładane płytkami azulejos i barwnymi stiukami z ornamentem oraz malowidła ścienne składają się na legendarne piękno tego miejsca.

Odbicie Alhambry z rąk muzułmanów przez katolicką Hiszpanię opisał w „Konradzie Wallenrodzie” Adam Mickiewicz. Ballada nosi tytuł „Alhambra”

Równie piękny jest położony na górnym zboczu Alhambry zespół ogrodowy Generalife. Pełnił on funkcję letniej rezydencji emirów. W mieście znajduje się też wiele obiektów architektonicznych związanych z kulturą katolickiej Hiszpanii, która w unikalny sposób przenika się z historią i kulturą kręgu islamu. Potwierdza to hiszpańskie przysłowie: kto nie widział Grenady, ten niczego nie widział.