Komisja ds. szczepionek Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) zaleciła w czwartek, by preparat firmy AstraZeneca przeciw Covid-19 był obecnie podawany w Niemczech tylko osobom do 65. roku życia. Uzasadniono to niewystarczającą ilością danych w badaniach nad tą szczepionką.

"Obecnie dostępne dane są niewystarczające, by ocenić skuteczność szczepionki wśród osób powyżej 65. roku życia" - ocenili eksperci komisji (STIKO) w komunikacie ministerstwa zdrowia. Oznacza to, że w Niemczech stosowanie tego preparatu będzie zalecane tylko dla osób w wieku od 18 do 64 lat. Już zatwierdzone do użytku w UE szczepionki firm BioNTech/Pfizer i Moderny są stosowane także do szczepienia osób starszych. Problemy z pełnym dopuszczeniem do obrotu preparatu stworzonego przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i produkowanego przez AstraZeneca sygnalizowała wcześniej niemiecka prasa. Tabloid "Bild" pisał, że podobną decyzję wyda w piątek Europejska Agencja Leków (EMA). Kłopoty są wynikiem niewielkiej liczby starszych pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych szczepionki. Choć wcześniejsze badania wykazały, że preparat jest bezpieczny dla seniorów, dokładne oszacowanie jego skuteczności jest niemożliwe. Reklama Belgijscy inspektorzy skontrolowali fabrykę szczepionek firmy AstraZeneca Zobacz również Jak wynika z dokumentu STIKO, w badaniach w Wielkiej Brytanii i Brazylii wzięło udział jedynie 660 osób powyżej 65. r.ż. (spośród łącznie ponad 11,6 tys. uczestników), wśród których zdarzyły się jedynie dwie infekcje - jedna w grupie zaszczepionej i druga w grupie, która otrzymała placebo. Zalecenie STIKO może prowadzić do konieczności zmiany rozporządzenia w sprawie szczepień w Niemczech. Obecnie szczepione są tylko osoby z grup ryzyka - mieszkańcy i pracownicy domów opieki, osoby w wieku 80 lat i starsze oraz personel szpitalny z oddziałów szczególnie wysokiego ryzyka. Mimo dopuszczenia do użytku szczepionki przez Wielką Brytanię i część innych krajów, AstraZeneca napotkała na trudności w procesie zatwierdzania preparatu przez urząd w USA. W piątek decyzję w tej sprawie ma wydać EMA. Jeśli przychyli się ona do opinii niemieckich ekspertów, może to dodatkowo skomplikować plany szczepień w całej Europie, borykającej się z opóźnieniami dostaw. AstraZeneca miała być jednym z głównych dostawców szczepionek dla państw UE.