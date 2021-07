"Wariant Delta, ten wariant, który przybył do nas początkowo z Indii", zanim rozwinął się na innych obszarach, takich jak Wielka Brytania, "pojawił się kilka tygodni temu w naszym kraju i jest o 60 proc. bardziej zaraźliwy niż inne szczepy wirusowe, które krążyły do tej pory" - wskazał minister.

"Stopniowo zastępuje on wszystkie inne szczepy koronawirusa, które istniały i wkrótce, prawdopodobnie w ten weekend, będzie w większości (odpowiedzialny za zachorowania na Covid-19) w naszym kraju" - dodał Veran.

Jak podkreślił, to właśnie rozprzestrzenianie się tej bardziej zakaźnej odmiany spowodowało nową falę epidemii we Francji.

"Co tydzień jest około 50 proc. więcej zakażeń niż w poprzednim tygodniu" - przyznał minister zdrowia. "Ma miejsce zjawisko dość podobne do tego, z którym mieliśmy do czynienia latem ubiegłego roku: wirus dotyka głównie młodych ludzi, którzy w niewielkim stopniu przechodzą poważnie chorobę, ale ulegają zakażeniu" - dodał.

Ale nawet w takiej sytuacji "szczepionka pozostaje skuteczna przeciwko ciężkim postaciom (Covid-19)" - zapewnił Veran. "Nadszedł czas, aby się zaszczepić" - wezwał szef resortu zdrowia, apelując zwłaszcza do tych, którzy są niezdecydowani lub którzy chcą jeszcze trochę poczekać z przyjęciem szczepionki. (PAP)