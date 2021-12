W czasie piątkowe briefingu rzecznik resortu zdrowia powiedział, że "jeżeli porównujemy tydzień do tygodnia, to dynamika zakażeń zdecydowanie spada.

"Przed tygodniem mówiliśmy o dynamice wzrostów ponad 10 proc. Dziś jesteśmy na poziomie 3 proc." – zaznaczył.

"To, co może napawać optymizmem, to fakt, że kolejne województwo zanotowało spadki. Po woj. lubelskim i podlaskim, u których te spadki wynoszą już ponad 20 proc., mamy woj. mazowieckie i spadki na poziomie 10 proc., ale mamy dziś woj. podkarpackie ze spadkami na poziomie 4 proc." – powiedział rzecznik.

Poinformował, że w kolejnych województwach dynamika zakażeń ma charakter spadkowy. "W woj. łódzkim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim poziom dynamiki tydzień do tygodnia spadł już poniżej 5 proc." – powiedział.

Zaznaczył, że od tygodnia poziom zajętości łóżek jest stabilny w granicach 76-77 proc. Powiedział, że "jesteśmy w apogeum IV fali".

"Dzisiaj mamy 107 tys. badań, ponad 40 tys. zleconych testów, a wynik (zakażeń – PAP) jest nadal na poziomie wyniku sprzed tygodnia. Dwa razy w tym tygodniu zanotowaliśmy delikatne spadki. To jest świadectwo tego, że szczyt mamy już raczej osiągnięty i czekamy na moment przesilenia" – powiedział rzecznik MZ.(PAP)

Autor: Magdalena Gronek