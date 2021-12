Eksperci zwracają uwagę, że w środę wykonano o 19 tys. mniej testów niż przed tygodniem. W szpitalach z Covid-19 w środę leczono 5 646 pacjentów. Według aktualnych danych jest to najmniejsza liczba hospitalizowanych od 21 listopada. Jednak szpitale zgłaszają informacje z opóźnieniem i statystki mogą się zmienić w ciągu dnia. W ciężkim stanie jest 942 pacjentów.

Z opóźnieniem w statystykach widoczne są też dane dotyczące zgonów. Od początku pandemii Covid-19 w Czechach zmarły 34 923 osoby. W drugiej połowie listopada br. dzienna liczba ofiar przekraczała sto zgonów. W środę zmarło 45 osób i w tym przypadku liczby rosną wraz z kolejnymi aktualizacjami.

Ponad 71 tys. osób zgłosiło się na szczepienie trzecią dawką przypominającą. Według informacji resortu zdrowia w pełni zaszczepionych jest 62 proc. Czechów.

W Republice Czeskiej szczepionki przeciwko Covid-19 zaczęto podawać dzieciom w wieku 5-11 lat. Szacuje się, że jest to grupa około 390 tys. dzieci. Zainteresowanie szczepionkami dla tej grupy wiekowej jest bardzo duże. W środę szczepiono dzieci w jednym ze szpitali w Pradze. Do Czech trafiło pierwszych 150 tys. preparatów i w czwartek są one rozwożone do lekarzy pierwszego kontaktu oraz dużych centrów szczepień. Mają także trafić do pediatrów, ale według ministra zdrowia Adama Vojtiecha spośród 2000 gabinetów szczepionki zamówiło jedynie 120.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)