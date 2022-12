Nie do końca przemyślana decyzja o rezygnacji z polityki "zero Covid" w Chinach miała negatywny wpływ na rynki energetyczne oraz przemysł i wywróciła do góry nogami zwykłe przepływ towarów.

Dramatyczny wzrost liczby infekcji ma natychmiastowy wpływ na łańcuch dostaw dla firm zajmujących się energią słoneczną, powiedział w środowym oświadczeniu China Silicon Industry Association. Wielu producentów ogniw używanych w panelach słonecznych ograniczyło działalność do zaledwie 60 –70 proc. mocy produkcyjnych. Reklama Zawieszone fedrowanie Reklama Gwałtowne rozprzestrzenianie się koronawirusa ma również wpływ na rynki węgla. Produkcja węgla koksowego wykorzystywanego przez przemysł stalowy spadła o połowę w głównym centrum wydobywczym Shanxi. Obecnie 10 kopalni zawiesiło wydobycie, a kolejne 31 podjęło decyzję o jego ograniczeniu. Trudności mogą potrwać jeszcze około dwóch tygodni, do momentu gdy epidemia osłabnie, twierdzi portal mysteel.net. Ale w przypadku węgla energetycznego rezygnacja ze ścisłej kontroli rozprzestrzeniania się zachorowań poprawiła zatory w dostawach. Być może dzięki temu Chiny unikną niedoborów, które zwykle dotykają ich gospodarkę podczas szczytowego zimowego zapotrzebowania. Covid łagodzi braki paliwa w czasie szczyty sezonu zimowego Sytuację w szczycie sezonu grzewczego poprawiło również zamknięcie części fabryk, co pozwoliło na zmniejszenie zużycia węgla w elektrowniach, podało Fengkuang Coal Logistics. Firma badawcza ​​spodziewa się, że ceny referencyjne węgla w porcie Qinhuangdao spadną w nadchodzących tygodniach z obecnych 1300 juanów do około 1000 juanów (143 dolary) za tonę. Prowincje przybrzeżne mają zapasy paliwa wystarczające na 20 dni, a popyt może być jeszcze bardziej ograniczony, ponieważ więcej małych fabryk zdecyduje się na dłuższą przerwę świąteczną w tym roku, powiedział Zhang Yupeng, analityk z China Coal Transportation and Distribution Association. Stowarzyszenie spodziewa się, że zapotrzebowanie na energię znacznie wzrośnie po świętach Nowego Roku Księżycowego, gdy pojawi się więcej bodźców rządowych. ABB Reklama KOMPLET PODATKI 2023 Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet … Tylko teraz 469,00zł Przejdź do sklepu