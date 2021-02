Import używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w pierwszym miesiącu 2021 roku spadł o 19,9 proc. do 65 tys. 542 sztuk w stosunku do stycznia 2019 roku - poinformował w czwartek instytut Samar. Średni wiek sprowadzonych aut przekroczył 12 lat.

Uzyskany w pierwszym miesiącu tego roku wynik jest najsłabszym styczniowym rezultatem od 4 lat. Jak informuje Samar, w pewnym stopniu spadek importu można usprawiedliwić kalendarzem: tegoroczny styczeń miał 19 dni roboczych, o 2 dni mniej niż ubiegłoroczny. Średni wiek importowanych aut Jak podaje Samar, średni wiek sprowadzonych w styczniu aut wyniósł dokładnie 12,1 roku. “To kolejny niechlubny rekord. Ostatnie dwa miesiące minionego roku również były rekordowe pod tym względem. Średni wiek importowanych samochodów w listopadzie i grudniu wyniósł odpowiednio 11,89 oraz 11,88 - to najwyższe wyniki w historii. Warto odnotować, że w przypadku aut z silnikami benzynowymi średni wiek wynosi 13 lat i dwa miesiące” - komentuje Samar. Coraz mniejszy popyt na diesle Według instytutu Samar, w statystykach importu widać słabnące zainteresowanie silnikami wysokoprężnymi. Samochody z napędem Diesla w styczniowym imporcie aut osobowych stanowią 41,4 proc. Trend spadkowy utrzymuje się od marca 2020 roku. Średni wiek sprowadzanych samochodów z silnikami wysokoprężnymi wyniósł w styczniu 10 lat i 11 miesięcy. Ile jest w Polsce ładowarek do aut elektrycznych? Najnowszy raport POPiHN Zobacz również W komunikacie podano, że we wszystkich województwach liczba sprowadzonych w ciągu roku samochodów używanych była mniejsza niż rok wcześniej. Najwięcej aut zarejestrowano w woj. wielkopolskim (8 tys. 697 szt.), które wykazało jednocześnie najmniejszy w skali kraju procentowy spadek importu na przestrzeni roku (-16,1 proc.). TOP marki wśród sprowadzanych aut Według instytutu, najbardziej popularne marki wśród importowanych aut używanych to: Volkswagen, Opel i Ford; na czwartym miejscu jest Audi, piąte zajmuje BMW, a szóste należy do Renault. Do Polski trafiają głównie samochody sprowadzane z Niemiec, Francji i Belgii.