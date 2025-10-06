Ulga termomodernizacyjna - co się zmieni?

Z czego wynika ryzyko zwiększenia uciążliwości ulgi? Zgodnie z projektowaną nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej, od 2026 roku minister finansów ma wprowadzać dane o uldze termomodernizacyjnej do centralnego rejestru oszczędności energii. Problem jednak polega na tym, jak donosi „Dziennik Gazeta Prawna”, że w projekcie nie wspomniano, skąd minister ma brać te dane. Eksperci, na których powołuje się gazeta, oceniają, że część z tych danych będzie musiała zostać pozyskana od podatników. Informacje takie mogą być podawane w rozliczeniach PIT. Jeśli jednak chodzi o weryfikację tych informacji, to zapewne – przewiduje DGP – pojawi się potrzeba przeprowadzania większej liczby kontroli ze strony urzędu skarbowego niż dotychczas.

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna to rodzaj ulgi, z której mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele omów jednorodzinnych. W jej ramach można odliczyć wydatki na ocieplenie domu w wysokości do 53 tys. złotych. W zakres działań kwalifikujących się do uzyskania ulgi znajdują się m.in. koszt instalacji paneli fotowoltaicznych, wymiana okien czy wymiana systemu ogrzewania np. na pompy ciepła. Odliczenia w ramach ulgi powinny być dokonane przy okazji składania zeznania podatkowego PIT wraz z załącznikiem PIT/O.