Elektroniczny protokół w CEEB to obowiązek właściciela domu

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, każdy właściciel domu jednorodzinnego ma obowiązek co najmniej raz w roku wykonać przegląd przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Kominiarz, który przeprowadza kontrolę, wystawia elektroniczny protokół, a dane z przeglądu trafiają do systemu CEEB.

Reklama

Wielu właścicieli domów myśli, że skoro mają pompę ciepła i nie posiadają kotła gazowego, lub pieca na paliwa stałe to temat przeglądów kominiarskich ich nie dotyczy. Rzeczywiście, pompa ciepła sama w sobie nie wytwarza spalin i nie wymaga czyszczenia komina.

Problem pojawia się jednak wtedy, gdy w takim domu pozostaje kominek. Wtedy nawet jeśli pompa ciepła jest jedynym źródłem ogrzewania, to sam fakt posiadania kominka oznacza obowiązek przeglądu komina. Nawet jeśli kominek jest używany tylko kilka razy w roku.

Jeśli podczas kontroli urzędnik stwierdzi, że właściciel nie ma ważnego wpisu w CEEB z przeglądu komina, może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł, a w razie kontroli Nadzoru budowlanego, jeszcze wyższymi karami.

Warto dodać, że obowiązek przeglądu kominiarskiego dotyczy każdego urządzenia, które wykorzystuje komin, czyli pieców gazowych i na paliwa stałe oraz przewodów wentylacyjnych, w tym wentylacji grawitacyjnej. To ważne, bo w każdym domu, nawet jeśli komin nie jest wykorzystywany, istnieje obowiązek przeglądu kominiarskiego w zakresie czyszczenia przewodów wentylacyjnych (raz w roku).

Dlaczego nawet okazjonalnie używany kominek wymaga przeglądu komina

Kominek, który wykorzystywany jest jedynie zimą lub „od święta”, nadal stanowi źródło spalin, a więc wymaga sprawnego i drożnego komina. Jeśli przewód jest zanieczyszczony lub zapchany sadzą, może dojść do cofania spalin i zaczadzenia, a w skrajnych przypadkach nawet do pożaru.

Dlatego przepisy nie przewidują wyjątków:

jeśli kominek jest zamontowany i podłączony do komina, musi być objęty przeglądem,

brak takiego przeglądu to naruszenie obowiązków właściciela budynku, a w razie wypadku odpowiedzialność spoczywa na właścicielu.

Kto wykonuje kontrolę przeglądu kominiarskiego?

To czy nieruchomość ma aktualny okresowy przegląd kominiarski może sprawdzić Nadzór budowlany albo straż miejska. Kontrole takie często odbywają się po zgłoszeniu sąsiadów jeśli z komina się "kopci". Jest też zawsze wykonywana po interwencji straży pożarnej. W niektórych gminach inspektorzy sprawdzają, czy mieszkańcy nie palą niedozwolonymi paliwami i czy komin oraz instalacja są sprawne.

Jak często trzeba czyścić komin?

Częstotliwość czyszczenia przewodów kominowych zależy od rodzaju ogrzewania:

cztery razy w roku – przy ogrzewaniu paliwami stałymi (drewno, węgiel, pellet),

– przy ogrzewaniu paliwami stałymi (drewno, węgiel, pellet), dwa razy w roku – przy paliwach ciekłych (olej opałowy),

– przy paliwach ciekłych (olej opałowy), raz w roku – przy ogrzewaniu gazowym,

– przy ogrzewaniu gazowym, raz w roku – kontrola przewodów wentylacyjnych.

Właściciel budynku ma obowiązek udokumentować każde czyszczenie i przegląd, a protokół elektroniczny trafia do CEEB.

Brak protokołu to brak odszkodowania

Firmy ubezpieczeniowe coraz częściej weryfikują, czy właściciel domu regularnie wykonywał przeglądy kominiarskie. Jeśli do pożaru dojdzie w wyniku zaniedbania np. z powodu nieczyszczonego komina, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania lub wypłacić tylko jego część.

W praktyce oznacza to, że brak protokołu z przeglądu kominiarskiego, nawet jeśli w domu jest tylko kominek, może pozbawić właściciela domu nawet kilkuset tysięcy złotych odszkodowania.

Co powinien zawierać protokół kominiarski?

Od września 2023 roku wszystkie przeglądy muszą być potwierdzane elektronicznie w systemie CEEB.

Protokół kominiarski zawiera:

datę przeglądu,

dane kominiarza i numer uprawnień,

dane właściciela nieruchomości,

opis budynku i zakres przeprowadzonej kontroli,

ewentualne zalecenia dotyczące napraw.

Dzięki temu urzędnicy mogą łatwo sprawdzić, czy obowiązek przeglądu został dopełniony i w razie potrzeby wezwać właściciela do uzupełnienia dokumentacji.

Podsumowując, brak przeglądu kominiarskiego to nie drobiazg, to realne ryzyko kary i utraty ochrony ubezpieczeniowej. Jak pisaliśmy wyżej mandat za brak protokołu z przeglądu kominiarskiego wynosi do 500 zł, brak wpisu w CEEB może zostać uznany za rażące zaniedbanie.