Czy sąsiad ma prawo parkować przed moim domem?

To zależy przede wszystkim od statusu terenu, na którym stoi samochód. Jeżeli dom znajduje się przy drodze publicznej, sąsiad może zaparkować przed twoją posesją, o ile nie obowiązuje tam znak zakazu postoju lub zatrzymywania się. Fakt, że miejsce znajduje się bezpośrednio pod twoim naszym płotem lub oknem, nie ma znaczenia prawnego.

W praktyce oznacza to, że nawet jeśli od lat parkujemy tam własne auto, nie mamy wyłącznego prawa do tego fragmentu drogi. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem pozostaje porozumienie się z sąsiadem.

Kiedy sąsiadowi nie wolno parkować przed naszym domem?

Są sytuacje, w których parkowanie jest nielegalne, nawet jeśli auto stoi „tylko na chwilę”. Dotyczy to przede wszystkim przypadków, gdy samochód zastawia wjazd na posesję, bramę, garaż lub wyjazd z parkingu, albo jeśli teren, na którym chce się zatrzymać jest naszą własnością prywatną. Co więcej, jeśli samochód sąsiada stanie choćby częściowo na naszej działce, np. na fragmencie naszego podjazdu, to zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stanowi to naruszenie posiadania.

W takich przypadkach właściciel posesji ma prawo żądać natychmiastowego usunięcia pojazdu, a jeśli to nie przyniesie efektu, wezwać policję lub straż miejską. Auto może zostać odholowane.

Jakich zasad trzeba przestrzegać, parkując przed cudzą posesją?

Nawet jeśli parkowanie odbywa się przy drodze publicznej, kierowca musi przestrzegać kilku podstawowych zasad:

nie można blokować wjazdu ani wyjazdu z nieruchomości (art. 49 Prawa o ruchu drogowym),

na chodniku można parkować tylko wtedy, gdy pozostawione jest co najmniej 1,5 metra jego szerokości dla pieszych,

zakazane jest parkowanie na pasie zieleni, np. na trawniku przed ogrodzeniem (art. 144 Kodeksu wykroczeń),

auto nie może utrudniać ruchu ani stwarzać zagrożenia.

W przypadku takich naruszeń również można wezwać odpowiednie służby, które mają prawo nałożyć mandat lub odholować pojazd.

Droga wewnętrzna i strefa zamieszkania - gdzie można parkować?

W strefie zamieszkania parkowanie jest dozwolone wyłącznie w miejscach wyznaczonych (znak D-40). Jeśli przed domem nie ma oznaczonego miejsca postojowego, sąsiad nie powinien tam parkować. Z kolei na drodze wewnętrznej, np. na osiedlu, zasady ustala zarządca terenu lub wspólnota mieszkaniowa.