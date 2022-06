W drugim kwartale w sześciu największych miastach w Polsce kupiono 8876 mieszkań. To drugi najgorszy kwartał, od co najmniej 2015 r. Od tego czasu bowiem sprzedaż tylko raz spadła poniżej 10 tys. - w drugim kwartale pandemicznego 2020 r. Wówczas, z powodu lockdownu i zamkniętych biur, nabywców znalazło tylko 7,7 tys. lokali. Sprzedaż w drugim kwartale spadła o prawie 50 proc. licząc rok do roku oraz o 18,2 proc. w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2022 r. - wynika z zestawienia Tabelaofert.pl przy współpracy z REDNET Consulting. Najgorzej od 2015 r. wypada też całe półrocze z wynikiem 19 727 lokali, wobec 36 560 przed rokiem. Co ciekawe, jest nawet gorzej niż w covidowym 2020 r., kiedy w pierwszym półroczu deweloperzy sprzedali 21 980 mieszkań.