Mieszkania z preferencjami

Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju to inwestycje powstające w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. Jego celem jest budowa dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, także z opcją dojścia do własności. Inwestycje powstają głównie we współpracy z samorządami, ale także ze spółkami Skarbu Państwa i z podmiotami prywatnymi.

Są one realizowane zarówno w dużych miastach wojewódzkich, jak Katowice czy Kraków, jak również w miastach średnich, w których inwestorzy nie budują mieszkań na wynajem, takich jak Świdnik, Dębica czy Zamość.

Czynsz najmu oferowany w inwestycjach Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju jest o ok. 20 proc. niższy niż na komercyjnym rynku. Podlega rewaloryzacji o wskaźnik inflacji – to jedyny powód, dla którego może wzrosnąć. Za ubiegły rok wyniósł on 14,4 proc. Dlatego wraz z Polskim Funduszem Rozwoju spółka podjęła decyzję o zamrożeniu stawki czynszu najmu na niezmienionym poziomie do końca 2025 r. Na koniec 2022 r. poziom komercjalizacji funduszu wyniósł ponad 96 proc.

Dlatego na ten rok zostały zaplanowane kolejne projekty. W realizacji jest już osiedle w Katowicach przy ul. Korczaka. Zakończenie budowy przewidziano na przełom trzeciego i czwartego kwartału 2024 r. W ramach inwestycji powstaje w sumie 26 budynków, które zostaną rozmieszczone w układzie 9 kwartałów. Łącznie znajdą się w nich 523 mieszkania na wynajem. Tym samym będzie to największa inwestycja mieszkaniowa w formule najmu instytucjonalnego, nie tylko w portfelu PFR Nieruchomości, lecz także spośród wszystkich zrealizowanych inwestycji PRS (private rented sector) w Polsce.

Za projekt osiedla odpowiada jedna z najlepszych polskich pracowni architektonicznych Kuryłowicz & Associates, generalnym wykonawcą jest firma Unibep.

Nowe mieszkania na wynajem powstaną też w centrum Wrocławia. To kolejna duża inwestycja, do tego powstająca w niezwykłej lokalizacji. Osiedle Nowa Kolejowa, liczące w sumie 469 mieszkań, zostanie bowiem wybudowane na terenie zakupionym od Poczty Polskiej, na którym znajdują się pozostałości po XIX-wiecznej Fabryce Wagonów Braci Hoffman.

Do dziś przetrwały na niej zabytkowe obiekty, takie jak hala, kotłownia i budynki biurowe. Zgodnie z planem mają zostać poddane rewitalizacji i zyskać nowe funkcje. Zabytkowa hala np. ma szansę zostać nową siedzibą dla BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej. Tym samym osiedle Nowa Kolejowa może stać się kolejnym atrakcyjnym obiektem mixed use w Polsce. Zakończenie budowy wrocławskiego osiedla przewidziano na koniec 2023 r.

To niejedyny projekt realizowany przez PFR Nieruchomości, który połączy historię z nowoczesnością oraz funkcje mieszkaniowe i usługowe. Inwestycje tego typu zyska też Szczecin, gdzie zostanie zrealizowane osiedle na 800 mieszkań. Powstanie ono na blisko sześciohektarowej działce zlokalizowanej w centralnej części miasta w rejonie ulic Starkiewicza, Grudziądzkiej i Generalskiej, niegdyś należącej do PKP S.A. Na jej terenie znajduje się stary dworzec towarowy Pomorzany, którego początki sięgają końcówki XIX w. Do dziś przetrwały drewniana wiata peronowa oraz dawne budynki magazynowe, które zostaną zaadaptowane do współczesnych funkcji.

PFR Nieruchomości chce w tym roku rozpocząć budowy mieszkań na wynajem w kolejnych miastach. Na mapie inwestycyjnej spółki znajduje się m.in. Lublin. Przy ul. Krochmalnej przewiduje projekt obejmujący niemal 400 mieszkań. Dzięki temu niezagospodarowany obecnie teren, znajdujący się w okolicach Areny Lublin, a kupiony od Krajowej Spółki Cukrowej, zamieni się już niebawem w osiedle mieszkaniowe zaprojektowane przez pracownię Stelmach i Partnerzy. Kierujący zespołem projektantów profesor Bolesław Stelmach szefuje Narodowemu Instytutowi Architektury i Urbanistyki i jest laureatem wielu nagród, w tym honorowej nagrody SARP w 2010 r. za całokształt twórczości, autorem m.in. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, budynku Komisji Sejmowych w Warszawie czy biurowca Szucha Premium Offices.

Warto wspomnieć o wymiarze społecznym Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Przejawia się on w dwóch aspektach. Po pierwsze, nabór na mieszkania jest prowadzony zawsze wspólnie z samorządem. Oznacza to, że samorząd w drodze uchwały może określić kryteria pierwszeństwa dla przyszłych najemców. Po drugie, dzięki takiej formule naboru wszystkie inwestycje Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju są objęte dopłatami do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na start”.

Mogą na nie liczyć najemcy, którzy spełniają określone ustawą kryteria dochodowe. Dopłaty są im wypłacane co miesiąc, przez 15 lat. Obecnie jest nimi objętych 1700 najemców Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Średnia kwota przyznanej dopłaty wynosi 325 zł, a rekordzista z Krakowa otrzymuje 730 zł miesięcznie. Miesięczna suma dopłat przyznawana we wszystkich inwestycjach wynosi natomiast łącznie ponad 550 tys. zł miesięcznie.

Na warunkach rynkowych

Jeśli chodzi o drugi z funduszy – Fundusz Mieszkań na Wynajem – to w jego ramach plany są równie ambitne. Przypomnijmy, fundusz jest prekursorem polskiego PRS-u i oferuje mieszkania w rynkowych cenach. Jego inwestycje powstają w atrakcyjnych, często centralnych lokalizacjach, w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Katowice czy Łódź. Są to lokale wykończone, z zabudową kuchenną, na życzenie najemcy mogą zostać wyposażone w meble codziennego użytku. Dziś do dyspozycji najemców jest ponad 2 tys. mieszkań w 17 lokalizacjach. Na koniec 2022 r. poziom komercjalizacji tego funduszu wyniósł ponad 97 proc.

Plany tego funduszu koncentrują się na poszerzaniu oferty w lokalizacjach, w których już jest obecny. Przybędą więc nowe lokale w Poznaniu, w sumie 318 przy ul. Śniadeckich, butikowy projekt w samym sercu Nowego Centrum Łodzi, czyli 64 mieszkania przy ul. Składowej. Dostęp do tego rodzaju mieszkań zyskają też mieszkańcy Warszawy. W stolicy spółka bowiem ma także w planach kolejną tego rodzaju nieruchomość.

Niezależnie od planów inwestycyjnych skoncentrowanych głównie na największych polskich miastach PFR Nieruchomości realizuje także projekty w lokalizacjach, w których nowych inwestycji mieszkaniowych po prostu nie ma lub jest ich niewiele.

Obecny rok przyniesie zakończenie budowy osiedli w przygranicznym Zgorzelcu (221 mieszkań), zachodniopomorskim Sianowie (168 mieszkań) czy położonym niedaleko Bydgoszczy – Nakle nad Notecią (190 mieszkań).

