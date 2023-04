- Trwa spowolnienie gospodarcze. To bardzo wyraźnie zaczęło się w połowie ubiegłego roku. Polski rynek budowlany potrzebuje kredytów, a przy obecnym poziomie oprocentowania jest to bardzo trudne. Pewną jaskółką jest to, że stopy zaczynają spadać, inflacja wyhamowuje i to są takie sygnały, które już pozwalają nam bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość – powiedział Dziekoński w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”.

