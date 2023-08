Podczas Ogólnopolskiego Kongresu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego "Cyfryzacja procesu budowlanego w praktyce", który odbywa się w środę w Warszawie, prezes Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego(GUNB) Dorota Cabańska ogłosiła uruchomienie portalu e-Budownictwo. "To swoista brama dostępowa - jedno okno, w którym gromadzone będą wszystkie usługi, wszystkie systemy i rejestry. Dzięki tej jednej bramie dostępowej, czy to obywatel, czy to urzędnik będą mieli możliwość zalogowania się do wszystkich systemów i skorzystania ze wszystkich usług" - poinformowała Cabańska. Dodała, że na początku września GUNB uruchomi nowy portal e-wykonań zastępczych. "To bardzo ważne rozwiązanie przede wszystkim dla nadzoru budowlanego. System będzie wspierał nadzór budowalny w realizacji tych wykonań".

Prezes GUNB oceniła, że prowadzona przez urząd od 2020 r. cyfryzacja procesu budowlanego to "bardzo trudny złożony proces".

"To jest nie tylko wprowadzanie nowych rozwiązań, ale także modernizacja, dostosowanie istniejących systemów. To jest także szeroko rozumiana współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjno-budowalnego" - wskazała Cabańska. Dodała, że cyfryzacja wymagała zmian w prawie budowlanym, podjęcia współpracy z samorządami, przeprowadzenia modernizacji istniejących procesów IT, stworzenia nowych narzędzi informatycznych dla obywateli. "W ostatnich latach sfrezowaliśmy książkę obiektu, dziennik budowy, rejestr uprawnień budowlanych" - wymieniła m.in. Cabańska.

"Trzy lata temu nikt by nie pomyślał, że można rozpocząć budowę domu z kanapy w swoim salonie. Dzisiaj to już możliwe" - zwróciła uwagę.

"Trzeba pokazywać, że w całym procesie budowlanym są etapy, które są niepotrzebne, można to pominąć, można to ograniczyć, można to uprościć do informacji w formie elektronicznej. Do tego musimy zmierzać, bo dzisiaj proces budowlany, cała branża budowlana, to jest wielki motor naszej gospodarki" - podkreślił z kolei minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że poprzez wskazywanie ułatwień trzeba proces budowlany uczynić "znośnym dla inwestora". Tym bardziej, że jak wskazał minister, przepisy europejskie nakładają na inwestora dodatkowe wymogi związane z energooszczędnością, z bezpieczeństwem.

"Jest taka zasada, którą chcielibyśmy wprowadzić, że jeden, nowy obowiązek dla przedsiębiorców, to jeden usunięty z porządku prawnego. "Jak sądzę w kolejnej kadencji, bo nie zdążymy już w tej, wprowadzimy taką regułę. Ona dla budownictw się idealnie nadaje" - poinformował Buda. Zwrócił uwagę, że nie może być tak, że nakładane są na uczestników procesu budowlanego kolejne obowiązki bez zmniejszenia obciążeń. "To nie służy konkurencyjności" - ocenił minister.

"Myślę, że jeśli doprowadzimy procesy cyfryzacyjne do końca, to (...) do urzędu będzie przychodziło się (...) w sytuacji nietypowej, a nie w standardowej" - powiedział Buda.

Wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński dodał natomiast, że w ministerstwie pracuje zespół zajmujący się systemem Building Information Modeling (Modelowanie Informacji o Budynku - cyfrowy zapis fizycznych i funkcjonalnych parametrów obiektu budowlanego służący, jako baza wiedzy dla uczestników procesu inwestycyjnego - PAP)

"Zespół za kilka tygodni ogłosi raport ze swojej działalności i przedstawi ścieżkę szybkich zmian i dojścia do bardzo nowoczesnego budowania w Polsce" - zapowiedział Uściński.

autorka: Anna Bytniewska