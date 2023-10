Zespoły mieszkaniowe sygnowane logo Invest Komfort, na stałe wpisały się w krajobraz Trójmiasta. Nie da się ich nie zauważyć, a tym bardziej przejść obojętnie. Zlokalizowane w najbardziej atrakcyjnych punktach, zachwycają najwyższej próby architekturą oraz komfortem życia. Każdy adres jest jedyny i niepowtarzalny, ponieważ został idealnie dopasowany do lokalnego otoczenia i historii miejsca. Deweloper od dawna zajmuje najwyższe pozycje w rankingach zaufania klientów. Na rynek trafia właśnie 50. inwestycja – III i ostatni etap osiedla, inspirowanego koncepcją miasta-ogrodu – Botanica w gdańskim Jelitkowie. Dlaczego warto zaufać Invest Komfort?

Wymarzone miejsce

Wszystkie projekty Invest Komfort w niespotykany sposób wpisują się w krajobraz, uwarunkowania historyczne oraz przyrodnicze miejsc, w których powstają. To swoisty fenomen wśród deweloperów, żeby tak konsekwentnie podporządkowywać idee kreatywne otoczeniu, by od początku tworzyły z nim harmonijną całość. Kompleksy mieszkaniowe budowane są w najatrakcyjniejszych lokalizacjach Gdańska, Gdyni czy Sopotu. Osiedle Botanica znajduje się w gdańskiej kurortowej dzielnicy Jelitkowo. Słynna trójmiejska plaża sąsiaduje tu z niską willową zabudową. Rozległe tereny spacerowe sprzyjają atmosferze wypoczynku i relaksu. Koncepcja osiedla idealnie oddaje klimat miejsca. Projekt architektoniczny zakładał powstanie 3-kondygnacyjnych willi z dwuspadowymi dachami. Meandrujący na kształt rzeki układ budynków, zapewnia mieszkańcom pełną prywatność, a swoista organiczność każdej formy architektonicznej przywodzi na myśl archetyp domu. Bliskość plaży i morza zainspirowała twórców do zastosowania udogodnień dla miłośników aktywnego wypoczynku. Unikatowość wybrzeża wyrażona została również przez zastosowanie szlachetnych i naturalnych materiałów, takich jak drewno czy kamień i wzmocnieniu ich siły oddziaływania na zmysły całoroczną roślinnością. Miłośnicy wakacyjnej atmosfery przez cały rok znajdą tu swoje miejsce na ziemi!

Klasa architektury

/> />

Invest Komfort słynie z najwyższej klasy architektury, której misją jest przede wszystkim ponadczasowość. To ogromna sztuka dopasować projekt osiedla do zastanych warunków zewnętrznych, by tworzył spójną całość, a dodatkowo zachwycał minimalistyczną bryłą i troską o mieszkańca. Twórcy zainspirowani ideą miasta-ogrodu, w przypadku osiedla Botanica stworzyli zieloną enklawę, którą można podziwiać o każdej porze roku. Kameralne domy zbudowane zostały tak, by sąsiedzi nie zaglądali sobie w okna i czuli się w pełni komfortowo na balkonach i tarasach. W apartamentach zastosowano wiele nowatorskich rozwiązań, odbiegających od typowych wizji mieszkania w bloku, jak wielkoformatowe okna, liczne przeszklenia, mniej ścian działowych. Duże okna nie tylko doskonale doświetlają wnętrza, ale też pozwalają na pełną integrację z pejzażem. Tak projektują wizjonerzy, świadomi swojego wieloletniego doświadczenia na rynku.

Sztuka detalu

Im mniejszy szczegół, tym pewne jest, że deweloper przywiązuje do niego szczególną wagę. Wszystkie zastosowane materiały oraz elementy wykończeniowe zarówno na zewnątrz, jak i w częściach wspólnych, zawsze ściśle korespondują z charakterem miejsca. Najwyższej klasy materiały oraz niekonwencjonalne rozwiązania to znak rozpoznawczy Invest Komfort. Do realizacji osiedla użyto również ręcznie formowanych cegieł. Elewacje wykończone zostały także drewnianymi elementami w sposób nawiązujący do szachulcowych konstrukcji kaszubskich domów. Czy istnieją bliższe skojarzenia z lokalnym pejzażem?

Z myślą o mieszkańcach

Troska o przyszłego mieszkańca to w Invest Komfort jedna z naczelnych zasad projektowania. Klient wybierając daną realizację, jednocześnie wybiera pewien konkretny styl życia, wynikający z charakteru inwestycji. Tym samym, otrzymuje nie tylko udogodnienia charakterystyczne dla standardu premium, ale cały wachlarz rozwiązań, uprzyjemniających codzienność. W Botanice swoje miejsce znajdą miłośnicy aktywnego wypoczynku, sportów wodnych, jak również zwolennicy bliskiego kontaktu z naturą. Dlatego w południowej części osiedla zaprojektowano pas rekreacyjny, w którym poza centrum fitness, boiskiem i kortem tenisowym, znalazła się strefa relaksu, siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw dla dzieci pełen interaktywnych elementów do edukacyjnych gier i kreatywnego spędzania czasu. Mnóstwo tu ukrytych w zieleni kącików do wypoczynku czy drewnianych leżaków. Co z miłośnikami sportów wodnych? Na terenie osiedla znajduje się suszarnia dla kite’ów oraz innego sprzętu. Warto dodać, że choć od tętniącego życiem miasta dzieli kompleks niewielki dystans, na osiedlu jest bardzo cicho, ponieważ cały ruch został przeniesiony pod ziemię. Nic tylko tu odpoczywać i wsłuchiwać się w głosy natury.

Zielona odpowiedzialność

Mieszkanie w otoczeniu zieleni to jedna z głównych społecznych potrzeb. Fakt potwierdzają przeprowadzone przez Invest Komfort badania konsumenckie – „Potrzeby i marzenia Polaków o domu”. Dla wszystkich inwestycji dewelopera architektura krajobrazu jest niezwykle istotnym elementem całościowej wizji. Ogólna koncepcja zawsze harmonizuje z otoczeniem. Jak przystało na miasto-ogród – w Botanice zasadzono aż 46 tysięcy roślin – ponad 200 gatunków charakterystycznych dla nadmorskiego pejzażu ozdobnych nasadzeń. Mieszkańcy mogą podziwiać z okiem zbiornik wodny – miejsce codziennego wypoczynku, do złudzenia przypominający kaszubski krajobraz. Tym samym Botanica wpisuje się w światowy trend tworzenia zielono-niebieskich enklaw, które dają mieszkańcom poczucie szczęścia i wzmacniają ich poczucie dobrostanu. Jednak zielona odpowiedzialność Invest Komfort to coś więcej. Deweloper wychodzi poza własne obiekty i rekultywuje tereny, z których korzystać będą mogli wszyscy, zamieniając je w parki czy skwery.

Każdy kto wejdzie do miasta-ogrodu, będzie chciał w nim pozostać na zawsze. III etap osiedla Botanica obejmuje 7 budynków w lokalami od 42,3 m kw. do 120 m kw. (od dwóch do pięciu pokoi).

Pobierz cały dodatek DGP | Nieruchomości