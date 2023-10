Młode Miasto to rodząca się do życia, nowoczesna śródmiejska dzielnica Gdańska. Atuty lokalizacyjne, historia miejsca, w którym zapoczątkowane zostały przemiany ustrojowe dla tej części Europy, oraz bliskość Starego Miasta, Europejskiego Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej i Dworca Głównego przyciągają nowych mieszkańców i inwestorów. Realizowana na 7-hektarowym terenie inwestycja DOKI doskonale wpisuje się w charakter miejsca oraz w koncepcję 15-minutowego miasta.

– Nadajemy postoczniowym terenom nowe życie. To miejsce ma swoją bogatą historię, do której odnosimy się z należytym szacunkiem, a jednocześnie wprowadzamy tam nowe, miejskie funkcje. DOKI to niezwykle wymagająca inwestycja pod kątem technicznym, powstaje w ścisłej współpracy z pomorskim wojewódzkim konserwatorem zabytków i Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Dzięki naszym kompetencjom i doświadczeniu, m.in. w zakresie rewitalizacji budynków i tworzeniu jakościowej tkanki miejskiej, wyzwalamy ogromny potencjał tego miejsca. Kreujemy tutaj modną i nowoczesną dzielnicę Gdańska, która staje się wizytówką miasta – mówi Mikołaj Konopka, prezes zarządu spółki Euro Styl, członek zarządu Dom Development.

W DOKACH zaczyna się życie

Tworząc DOKI, Euro Styl łączy nowoczesność z industrialnym i historycznym klimatem. Część mieszkalna z komfortowymi apartamentami i lokalami usługowymi w parterach powstaje w kilku etapach. Dwa budynki zostały już oddane do użytku, a dwa kolejne są w ostatniej fazie realizacji. Inwestycję łącznie utworzy ponad 1000 apartamentów oraz prawie 100 lokali usługowych – znajdą się tam zapewne osiedlowe sklepiki, restauracje, kawiarnie i liczne przydatne mieszkańcom usługi.

Część mieszkalna została wyniesiona nad ulokowane w parterach usługi, aby zapewnić mieszkańcom komfort życia. Na wysokości pierwszego piętra zaprojektowano również dostępne wyłącznie dla mieszkańców kameralne zielone patia. Balkony, loggie i tarasy na wyższych kondygnacjach zapewnią wyjątkowe widoki na starą część miasta, wodę czy stoczniowe żurawie. Ruch samochodowy na osiedlu jest wyciszony i kierowany do 2-poziomowych, podziemnych hal garażowych.

– Wyjątkowa lokalizacja z historią w tle, najwyższa jakość architektury i wykończenia oraz rozwiązania proekologiczne sprawiają, że DOKI wyróżniają się nie tylko w skali miasta, ale całego kraju. Potwierdzeniem są liczne nagrody, m.in. w międzynarodowym konkursie European Property Awards – dodaje Mikołaj Konopka.

MONTOWNIA – więcej niż hotel

Integralną częścią inwestycji jest MONTOWNIA – zabytkowy budynek o funkcji hotelowej, w którym znajduje się 114 autentycznych loftów, a w parterze działa największy w północnej Polsce food hall i przestrzeń konferencyjna z 3 salami – największa pomieści nawet 150 osób. Jego wnętrza zdobią wyjątkowe dzieła sztuki autorstwa uznanych artystów m.in. wielkogabarytowe pejzaże oraz instalacja świetlna „Ławica Stworzeń”, których autorem jest Tomasz Krupiński. Goście mogą też podziwiać historyczne artefakty, w tym stoczniową suwnicę, jak również replikę łodzi podwodnej U-407.

Część hotelowa – MONTOWNIA Lofts & Experience – przebojem weszła na gdański rynek, uzyskując średnią ocen 9,7 na booking.com. Z kolei food hall z 20 restauracjami z całego świata stał się jednym z najpopularniejszych miejsc spotkań zarówno dla mieszkańców całego Trójmiasta, jak i odwiedzających miasto turystów.