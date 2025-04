W ostatnim czasie deweloperzy przeżywają niemałe zaskoczenie, gdy dowiadują się, że mają obowiązek uregulowania podatku od nieruchomości. Jednak sądy nie mają wątpliwości – do czasu przeniesienia własności nieruchomości deweloper jest podatnikiem. Nie tylko z tytułu mieszkań, które posiada, ale również z tytułu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych budowli.

Na gruncie obowiązujących przepisów opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

1) grunty;

2) budynki lub ich części;

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.



Podatnikami są w takiej sytuacji osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

3) użytkownikami wieczystymi gruntów;

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,

b) jest bez tytułu prawnego.

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje co do zasady od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli jednak okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. W przypadku budowy prowadzonej przez dewelopera mamy do czynienia z drugą z przytoczonych zasad, czyli obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona. Co istotne, nie chodzi w tym wypadku o budowę rozumianą jako budowa np. całego osiedla, a o budowę danego obiektu, np. budowli. W praktyce często zdarza się, że budowa wodociągu, kanalizacji, czy ogrodzenia zostaje zakończona przed ukończeniem budowy samych budynku mieszkalnych. Sądy nie mają wątpliwości co do tego, że przedsiębiorca, którego działalność gospodarcza polega na wznoszeniu budynków mieszkalnych, zobowiązany jest zapewnić infrastrukturę m.in. wodociągową, która jest niezbędna do osiągnięcia celu gospodarczego (sprzedaży mieszkań). Budowle te są więc związane z działalnością gospodarczą. A to oznacza, że należy opodatkować je podatkiem od nieruchomości (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 marca 2022 r., sygn. akt III FSK 415/21). To oznacza, że w wielu przypadkach koszty deweloperów wzrosną. Jak wpłynie to na ceny mieszkań? Należy się spodziewać, że zostaną one wkalkulowane w ceny sprzedawanych nieruchomości, co z kolei sprawi, że na koniec to kupujący zapłacą więcej.