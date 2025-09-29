Prawa i obowiązki konkretnej grupy pracowników - czy trzeba zmienić przepisy?

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Regulacje szczególne dotyczące praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w tej instytucji zostały zamieszczone w przepisach ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Na podstawie art. 52 tej ustawy Główny Inspektor Pracy może udzielić pracownikowi wykonującemu lub nadzorującemu czynności kontrolne płatnego urlopu zdrowotnego na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową na okres ustalony w tym skierowaniu, nieprzekraczający 30 dni w roku kalendarzowym. Dodatkowo w art. 52a ustawodawca przewidział, że inspektorowi pracy zatrudnionemu w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowisku, na którym wykonuje czynności kontrolne, przez okres nie krótszy niż 10 lat przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy - w wymiarze 12 dni roboczych.

Nie tylko 26 dni urlopu na start, ale i sporo więcej po 20 latach pracy

Jak wynika z obowiązujących regulacji, choć osoby zatrudnione w PIP mogą cieszyć się szczególnymi uprawnieniami, to jednak możliwość ta nie dotyczy wszystkich pracowników. Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy chciałby ten stan rzeczy zmienić. W tym celu złożył w Sejmie petycję, w której zaproponował zwiększenie uprawnień urlopowych pracowników zatrudnionych w PIP. Pierwszą sugerowaną zmianą jest określenie przysługującego pracownikowi wymiaru urlopu wypoczynkowego na 26 dni, bez względu na dotychczasowy staż pracy. Druga zmiana miałaby dotyczyć prawa do urlopu dodatkowego, który przysługiwałby innym pracownikom, niż wykonującym czynności kontrolne. Wymiar urlopu wypoczynkowego wraz z urlopem dodatkowym miałby w ich wypadku wynosić po 10 latach pracy w PIP 29 dni, a po 20 latach pracy w PIP 32 dni.

Głównym uzasadnieniem przemawiającym za wprowadzeniem takich zmian jest stworzenie warunków pracy, które mogłyby zachęcić młodych pracowników do rozpoczęcia pracy w PIP i związania się z tą instytucją na dłużej. Zdaniem autorów petycji, biorąc pod uwagę ograniczone możliwości podwyższenia wynagrodzeń, zagwarantowanie dodatkowego urlopu wypoczynkowego stanowiłoby dodatkową gratyfikację dla pracowników. Szczególnie, że zmiana dotyczyłaby głównie pracowników merytorycznych wykonujących zadania o znacznym stopniu skomplikowania i odpowiedzialności oraz narażenia na stres czy wypalenie zawodowe.