Jak zmieniają się koszty budowy domu w Polsce w 2025 roku?
Jeszcze w 2020 roku niewielu przewidywało, że budowa domu w Polsce podrożeje nawet o 50% w zaledwie 5 lat. Tymczasem – jak wskazują analizy ekspertów Extradom.pl – rynek budowlany wchodzi dziś w fazę stabilizacji po okresie ogromnych zawirowań. Pandemia, wojna w Ukrainie, wzrosty cen energii i materiałów, a także rządowe programy wsparcia w rodzaju „Bezpieczny Kredyt 2%” – to wszystko wpłynęło na wzrost kosztów budowy.
Od II połowy 2024 roku rynek wykazuje jednak coraz wyraźniejsze oznaki spokoju. Malejąca inflacja, niższe stopy procentowe, stabilne ceny materiałów i usług budowlanych – to wszystko sprawia, że w 2025 roku budowa domu znów staje się projektem możliwym do precyzyjnego zaplanowania.
Ile kosztuje budowa domu w 2025 roku?
Według danych zebranych przez ekspertów Extradom.pl, koszty budowy domów nadal rosną, ale znacznie wolniej niż w ostatnich latach. Wzrosty cen są obecnie powiązane z poziomem inflacji, a nie z gwałtownymi skokami cen materiałów czy usług. Największe koszty dotyczą nadal dwóch etapów:
- stanu surowego otwartego,
- wykończenia wnętrz.
Koszt budowy domu 2025
Dane do analiz pochodzą z kwartalnych publikacji Sekocenbudu i obejmują pięć kluczowych etapów inwestycji:
- stan zerowy (fundamenty, roboty ziemne),
- stan surowy otwarty (konstrukcja budynku bez okien i drzwi),
- wykończenie wewnętrzne (stolarka, tynki, podłogi, ściany),
- wykończenie zewnętrzne (ocieplenie, elewacja, dach),
- instalacje (wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe itp.).
Przykładowe wartości kosztów budowy domu - IV kwartał 2025:
- fundamenty, stan zerowy: 42 253 zł,
- stan surowy otwarty: 197 662 zł,
- instalacje: 167 638 zł,
- wykończenie zewnętrzne: 72 156 zł,
- wykończenie wewnętrzne: 95 083 zł.
Koszt budowy domu 2026 rok - prognozy
|Kwartał 2026
|Stan zerowy (fundamenty)
|Stan surowy otwarty
|Instalacje
|Wykończenie zewnętrzne
|Wykończenie wewnętrzne
|I kwartał
|42 726 zł
|200 223 zł
|170 680 zł
|73 087 zł
|96 338 zł
|II kwartał
|43 200 zł
|202 784 zł
|173 722 zł
|74 018 zł
|97 592 zł
|III kwartał
|43 674 zł
|205 345 zł
|176 763 zł
|74 950 zł
|98 846 zł
Czy budowa domu w 2025 roku pod klucz to duży wydatek?
Budowa domu w 2025 roku pod klucz pozostaje znaczącym wydatkiem, ale inwestorzy mogą planować wydatki racjonalnie. Prognozy wskazują, że ceny nie będą gwałtownie rosnąć, a wzrost kosztów wykończenia i instalacji powinien być przewidywalny. Dla wielu osób oznacza to szansę na spokojne przygotowanie budżetu i wybór projektu bez presji czasu.
Ile kosztuje budowa domu pod klucz w 2025 roku?
Budowa domu nie ma stałego kosztorysu. Zarówno materiały można wybrać z niższej lub wyższej półki cenowej, jak i stawki ekipy budowlanej będą różniły się w Warszawie i na prowincji. Koszt budowy domu pod klucz zależy też zawsze od metrażu.
Podajemy orientacyjne widełki budowy domu 150 m² pod klucz na podstawie analizy danych z Extradom, Expander, New-House:
- 500–700 tys. zł dla prostszych projektów, podstawowych materiałów, poza dużymi miastami.
- 700–900 tys. zł w lokalizacjach bardziej wymagających, z lepszym standardem wykończenia.
- 900 tys. – 1,2 mln zł+ przy wysokim standardzie, nowoczesnych technologiach, markowych materiałach.
Dom 120 m² będzie odpowiednio tańszy - 450–650 tys. zł
Co bardziej zdrożało – dom czy mieszkanie?
W latach 2021–2025 zarówno mieszkania, jak i domy drożały, ale skala wzrostów była zupełnie inna. Ceny mieszkań, zwłaszcza w dużych miastach, wzrosły o 80–100%. Dla porównania, koszt budowy domu jednorodzinnego wzrósł średnio o 45–50%, przy czym tempo tego wzrostu od 2023 roku jest bardziej przewidywalne i zbieżne z inflacją.
To sprawia, że wiele osób rezygnuje z zakupu mieszkania w mieście na rzecz budowy domu – często przy podobnym koszcie, ale z większą przestrzenią i niezależnością.
Ceny działek 2025. Największe zagrożenie dla budowy domów
Eksperci Extradom.pl zwracają uwagę na inny istotny koszt, który zaskoczył inwestorów – ceny działek budowlanych. Od 2024 roku grunty, zwłaszcza w okolicach dużych miast, drożeją nawet o 20–40% rocznie. To efekt ogromnego zainteresowania parcelami w czasie boomu kredytowego i inwestycyjnego.
Dziś działki w promieniu 20–40 km od miast często przekraczają finansowe możliwości wielu rodzin, co zmusza inwestorów do wyboru mniej atrakcyjnych lokalizacji lub mniejszych projektów.
Jakie domy najczęściej budujemy w 2025 roku?
Z analiz Extradom.pl wynika, że Polacy coraz chętniej wybierają domy parterowe o powierzchni 80–110 m², które łączą funkcjonalność, niskie koszty budowy i eksploatacji oraz prostotę wykonania. Największą popularnością cieszą się:
- projekty w stylu nowoczesnej stodoły,
- domy prefabrykowane, gotowe do zamieszkania w kilka miesięcy.
Projekty tego typu pozwalają lepiej kontrolować budżet, ograniczają ryzyko kosztowych niespodzianek i są bardziej energooszczędne.
Podsumowując, budowa domu w 2025 roku jest bardziej przewidywalna niż w ostatnich latach.
Rynek budowlany wszedł w fazę większej stabilności. Oczywiście ceny będą rosnąć, ale spokojnie, liniowo, w tempie inflacji. To dobry czas na planowanie budowy bez pośpiechu – podkreśla Wojciech Rynkowski, ekspert Extradom.pl.