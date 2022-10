- Ale oprócz tego sprawdzamy rynek mieszkaniowy pierwotny w Polsce w takich szybkich cyklach. Wnioski są bardzo ciekawe i wskazują, że dochodzi do różnicowania rynków dużych i małych i jednocześnie do różnicowania segmentów rynku. Mówimy o rynku pierwotnym, rynku wtórnym najmu. Rynek ten powstał dlatego, że potrzeba mieszkaniowa jest wciąż niezaspokojona.

- Jest konieczność budowania mieszkań, żeby w nich zamieszkać i żeby je wynająć. W jakim momencie jest rynek? Po pierwsze rynek zaczął grać pomiędzy segmentami w ciekawą grę. Rynek pierwotny, który schodzi do takich bardzo niskich poziomów, niska podaż, nie za duża sprzedaż. Rynek wtórny, na którym pojawiają się ciekawe oferty domów i mieszkań wybudowanych w ostatnich pięciu latach z cenami podążającymi za rynkiem pierwotnym, no i obok tego jest rynek najmu, który przeżywa swój najlepszy okres – patrząc na osoby mające mieszkanie na wynajem. To też bardzo trudny okres dla osób, które mieszkanie wynająć muszą, z uwagi na rosnące ceny czynszów powyżej 35 proc. Rynek mieszkaniowy się dynamicznie zmienia. Jest to spowodowane zmianami legislacyjnymi, m.in. wejściem w życiem ustawy deweloperskiej.