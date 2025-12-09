Sektor budowlany pozostaje jedną z kluczowych gałęzi krajowej gospodarki, a jego kondycja wpływa bezpośrednio na rozwój infrastruktury i rynku nieruchomości. Z raportu „Polskie Spółki Budowlane 2025” firmy Deloitte wynika, że optymizm budują m.in. plany realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym projektów związanych z CPK.

Przychody firm budowlanych

Raport analizuje wyniki finansowe piętnastu największych polskich firm budowlanych za 2024 r. Liderem zestawienia pozostaje Grupa Budimex, która osiągnęła ponad 9,1 mld zł przychodów, o 7 proc. mniej niż rok wcześniej. Na drugim miejscu uplasował się Strabag z wynikiem 6,7 mld zł (+16,7 proc. r/r), a dalej Grupa PORR z ponad 4 mld zł (-10,3 proc. r/r). Łączne przychody badanych przedsiębiorstw wyniosły 47 mld zł, co oznacza wzrost o 0,7 proc. rok do roku.

Największy nominalny przyrost przychodów odnotował Strabag (+958 mln zł), natomiast liderem dynamiki wzrostu został PUT Intercor (+32,3 proc.).

„Polski sektor budowlany wykazał się znaczną odpornością, ogólnie utrzymując średni poziom sprzedaży pomimo presji różnych czynników kosztowych i ograniczonej podaży nowych projektów. O zdolności do generowania dodatnich wyników świadczy także utrzymanie średniej procentowej marży ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do poprzednich lat” – komentuje wyniki raportu cytowany w komunikacie partner i lider sektora Construction w Deloitte Łukasz Michorowski. Podkreśla, że kluczowe dla rozwoju pozostaną inwestycje publiczne, w tym energetyczne, drogowe i kolejowe.

Budimex liderem zysków

Jak podano w raporcie, wyniki netto branży pokazują utrzymującą się przewagę Budimeksu – spółka po raz ósmy z rzędu wypracowała najwyższy zysk netto, wynoszący 623,6 mln zł. Kolejne miejsca zajęły Strabag (220,3 mln zł) i PUT Intercor (205,7 mln zł).

Średni zysk analizowanej grupy firm wyniósł 90,2 mln zł, o 8,7 mln zł mniej niż rok wcześniej. Spadek średniej marży netto do 2,9 proc. (o 0,3 p.p.) wynikał głównie z wysokich kosztów finansowania i kapitałochłonności projektów.

W ocenie Deloitte otoczenie rynkowe dla spółek notowanych na giełdzie było zmienne. Indeks WIG-Budownictwo stracił w 2024 r. ok. 11 proc., a po letnich wzrostach w 2025 r. ponownie osłabł we wrześniu w ślad za pogorszeniem nastrojów gospodarczych.

Główne wyzwania branży

Część raportu poświęcono opiniom przedstawicieli branży. Wśród głównych wyzwań respondenci wskazują opóźnienia w ogłaszaniu nowych projektów infrastrukturalnych (33 proc.), niedobór pracowników (31 proc.) oraz niestabilną sytuację geopolityczną (16 proc.). Jednocześnie 43 proc. firm oczekuje poprawy koniunktury w najbliższych 24 miesiącach, a w dłuższym terminie odsetek optymistów rośnie do dwóch trzecich.

Autorzy badania podkreślają, że pozytywne nastroje wynikają m.in. z nadziei na wzrost liczby projektów publicznych i komercyjnych, uruchomienie nowych przetargów unijnych oraz ożywienie rynku mieszkaniowego.

Deloitte to firma doradcza, która działa w 150 krajach.