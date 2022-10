Dla potencjalnych nabywców domów i pożyczkobiorców pytanie brzmi, co dalej. Oto, co wiadomo do tej pory.

Reklama

Dlaczego oprocentowanie kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii jest tak wysokie?

Reklama

Oprocentowanie kredytów hipotecznych zależy od kosztów poniesionych przez kredytodawców w celu udzielenia kredytów. Obejmują one stopy procentowe związane z pożyczkami od innych banków w celu sfinansowania kredytów hipotecznych. Te tzw. swapy znacznie podskoczyły w dniu, w którym dostarczono mini-budżet. Oświadczenie Kwartenga obejmowało działania postrzegane przez wielu jako inflacyjne, co mogłoby spotęgować skutki pandemii Covid-19, kryzysu w łańcuchu dostaw i ataku Rosji na Ukrainę.

To przyczyniło się do obaw, że stopa procentowa Banku Anglii będzie dalej rosła, a rząd zwiększy zadłużenie. W tej sytuacji pożyczkodawcy podnieśli swoje stawki swapowe, co doprowadziło do wyższych kosztów kredytów hipotecznych.

O ile i kiedy wzrośnie kredyt hipoteczny?

W przeciwieństwie do kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu, oprocentowanie kredytów hipotecznych o zmiennej stopie podąża za wahaniami na rynku. Kiedy Bank Anglii podnosi swoją stopę procentową, oprocentowanie kredytów hipotecznych wzrasta natychmiast zgodnie z podwyżką BOE. Oczekuje się, że na początku listopada nastąpi kolejny wzrost bazowej stopy procentowej. Z drugiej strony konsumenci posiadający kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu nie odczuwają wpływu nieprzewidywalnych stóp procentowych do końca okresu, ale koszty tych transakcji szybko rosną.

Jakie jest obecne oprocentowanie kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii?

Według Moneyfacts przeciętny kredyt hipoteczny o 5-letnim stałym oprocentowaniu był w czwartek oprocentowany za 6,28 proc., a średnie oprocentowanie kredytów o 2-letnim stałym oprocentowaniu pozostało na poziomie 6,46 proc. i wciąż jest najwyższe od sierpnia 2008 roku. Od ogłoszenia mini-budżetu niecały miesiąc temu, stawki podskoczyły odpowiednio z 4,74 proc. i 4,75 proc

Czy oprocentowanie kredytów hipotecznych spadnie w 2023 roku?

Zanim będzie lepiej, może być jeszcze gorzej. Środki mające na celu kontrolowanie inflacji – i to, jak skuteczne się one okażą – będą miały kluczowe znaczenie. Ekonomista Bloomberg Economics Niraj Shah powiedział, że oczekuje się, że Bank Anglii będzie kontynuował podnoszenie stopy procentowej do przyszłego roku, aż osiągnie szczyt na poziomie 4,25 proc. (obecnie 2,25 proc.). Możemy więc spodziewać się wzrostu oprocentowania kredytów hipotecznych w 2023 r., ale środki takie jak przedłużenie gwarancji kredytów mieszkaniowych, mogą spowodować ich spadek.

Czy ceny domów spadną w 2023 roku?

Analitycy przewidywali, że w przyszłym roku ceny domów w Wielkiej Brytanii spadną z powodu rosnących stóp procentowych. Według UBS ponad 40 proc. dochodów gospodarstw domowych jest obecnie przeznaczanych na spłatę kredytów hipotecznych w wyniku niedawnych podwyżek stóp procentowych. Zdaniem analityków, może to pomóc w obniżeniu cen domów o 10 proc. w 2023 roku. Analitycy Credit Suisse przewidują, że ceny spadek będzie w przedziale od 10 do 15 proc..

Co z tymi, którzy nie mogą spłacić kredytu hipotecznego?

W przypadku problemów z obsługą zaciągniętego kredytu, pierwszym działaniem kredytobiorcy powinien być kontakt z bankiem. Kredytodawcy mogą wówczas zaoferować opcje, które obejmują m.in. zmniejszenie kwoty rat, zmianę ram czasowych płatności i dostosowanie spłat odsetek w zależności od indywidualnych okoliczności. Na podstawie udostępnionych opcji pożyczkobiorcy mogą złożyć pożyczkodawcy ofertę, w której przedstawią rozwiązanie najlepiej odpowiadające ich indywidualnej sytuacji.

Pomoc rządowa jest dostępna za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Właścicieli Domów w Szkocji, a programy ratowania kredytobiorców hipotecznych są prowadzone przez władze lokalne i spółdzielnie mieszkaniowe w Walii. W Anglii beneficjenci Universal Credit i świadczeń uzależnionych od dochodów mogą ubiegać się o wsparcie dla odsetek od kredytu hipotecznego 39 tygodni po złożeniu wniosku. Wsparciem jest pożyczka, którą trzeba będzie później spłacić.