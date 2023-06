Nowy obiekt, zlokalizowany jest w Toruniu przy ul. Przelot 74, w strefie inwestycyjno-logistycznej Toruń Wschód, to inwestycja warta ponad 50 mln zł. Na działce liczącej prawie 41 tys. mkw. powstała hala i nowoczesne biuro. Terminal jest wyposażony w 54 doki dla pojazdów ciężarowych oraz specjalną rampę, służącą do ich odśnieżania.

Zielona energia w obiektach DB Schenker

Od połowy 2023 r. terminal w Toruniu będzie wykorzystywał wyłącznie zieloną energię. Tym samym stanie się 15. lokalizacją DB Schenker w Polsce korzystającą wyłączenie z energii z OZE. Obiekt ubiega się również o certyfikację BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

– Cieszę się, że Toruń wzmacnia naszą sieć dystrybucyjną, stając się kolejną poważną inwestycją w tym obszarze. We wszystkich przedsięwzięciach stawiamy sobie trzy istotne cele: aby budowane obiekty były przyjazne i bezpieczne dla pracowników, aby były maksymalnie wydajne pod kątem operacyjnym i służyły biznesowi oraz aby spełniały najwyższe środowiskowe standardy. To jest powód do dumy, ale też nasz wkład w realizację ambitnego globalnego celu, czyli osiągnięcia zeroemisyjności do roku 2040 – mówi Piotr Zbo

Nowoczesny obiekt z najwyższymi standardami

Toruński terminal DB Schenker zapewnia najwyższą jakość obsługi oraz bezpieczne operacje. Został wyposażony np. w zintegrowany system sygnalizacji świetlnej, wzmacniający bezpieczeństwo przy rozładunku czy załadunku przesyłek. To nowoczesny budynek, stworzony w zgodzie z zasadami ergonomii oraz tak, aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływał na środowisko naturalne. Uwzględniono w nim rozwiązania oszczędzające wodę czy np. energooszczędne, automatyczne oświetlenie LED. Terminal wyposażony jest w nowoczesny system BMS (Building Management System), pozwalający na monitorowanie i zarządzanie zasobami energii. Nie licząc kierowców, w nowym obiekcie pracują 53 osoby.

Obiekt jest położony przy węźle Lubicz autostrady A1. Znajduje się w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych, z dogodnym połączeniem w każdym kierunku, co ma wpływ na sprawne i niezakłócone dostawy towarów.









